مجلس أمناء جامعة الشارقة يعتمد موازنة 2023 - 2024

المصدر: الشارقة- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، أمس، الاجتماع الرابع والخمسين لمجلس أمناء الجامعة، وذلك في مكتب سموه بالجامعة.

استهل سموه الاجتماع بالترحيب بأعضاء مجلس الأمناء الجدد المنضمين إليه مؤخراً، معرباً سموه عن ثقته بأن المجلس سيواصل دعم تقدم الجامعة وتطورها، وتحقيقها مزيداً من الإنجازات العلمية والأكاديمية، وقدم سموه الشكر والتقدير لمن انتهت عضويتهم من المجلس، مشيراً إلى جهودهم خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في تطوير الجامعة وتعزيز مكانتها على كل المستويات.

تخريج

واعتمد المجلس تخريج طلبة الجامعة البالغ عددهم 1598 طالباً وطالبة، وموازنة الجامعة للعام 2023- 2024م.

واعتمد المجلس عدداً من البرامج الأكاديمية الجديدة، وهي: برنامج دكتوراه الفلسفة في الصحة العامة، والدكتوراه المهنية في الصحة العامة، وبرنامج الماجستير في علوم ريادة الأعمال للإعلام والابتكار الرقمي، بالتعاون مع مدينة الشارقة للإعلام (شمس) وهو برنامج مشترك مع جامعة برشلونة الإسبانية، وبرنامج البكالوريوس في الآداب في اللغة العربية للناطقين بغيرها.

تخصصات

كما اعتمد المجلس تأسيس كلية جديدة، وهي «كلية السياسة العامة»، والتي سوف تطرح تخصصات العلاقات الدولية، والعلوم السياسية، والسياسات العامة لتأهيل المسؤولين والراغبين في العمل في القطاع الحكومي ومجالات العلاقات الدبلوماسية والسياسية، وعدد من التخصصات ذات العلاقة.

وكرم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي كل من الدكتور طارق سلطان بن خادم، ونورة النومان، العضوين السابقين في مجلس أمناء جامعة الشارقة، شاكراً جهودهما خلال الفترة الماضية.

كما شهد سموه توقيع مذكرتي تفاهم بين جامعة الشارقة وكل من جامعة أوتاوا الكندية ومعهد سكولكوفو للعلوم والتكنولوجيا الروسي، وذلك في مكتب سموه بالجامعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز