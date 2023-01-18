«لجنة المجلس الوطني» تناقش موضوع سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص

المصدر: وام

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ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته اليوم، برئاسة سعادة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، موضوع سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص، بحضور ممثلي دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومفوضية الاعتماد الاكاديمي.

شارك في الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، أعضاء اللجنة سعادة كل من: سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، وشذى سعيد النقبي، وعائشة رضا البيرق، وضرار بلهول الفلاسي، وعفراء بخيت العليلي، ود. شيخة عبيد الطنيجي.

ورد ممثلو الجهات المعنية على استفسارات اللجنة بخصوص الموضوع، وتم استعراض تشريعات التعليم في الدولة خاصة التعليم الخاص، والاطلاع على التحديات التي تواجه سياسة التعليم العالي الخاص، أذ تناقش اللجنة الموضوع ضمن محورين هما: سياسة وتشريعات التعليم، وجودة التعليم الخاص.

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