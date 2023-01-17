«الإمارات للتعليم المدرسي» تطلق برنامج دعم وتمكين الطلبة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عن بدء انطلاقة برنامج دعم وتمكين الطلبة الذين لم يحققوا درجة الاجتياز في الاختبارات، لمنحهم فرصة ثانية لتحقيق متطلبات اجتياز الفصل الدراسي الأول، إذ ينطلق برنامج دعم وتمكين لمدة 5 أيام مكثفة من 23 حتى 27 يناير الجاري، وبعد ذلك يبدأ تطبيق الاختبارات المركزية حتى 3 فبراير المقبل.

وأكدت المؤسسة أن الطلبة الملتحقين بالبرنامج ممن تنطبق عليهم الشروط سيتمكنون من اجتياز أي مادة لم يحققوا فيها النهاية الصغرى في حال تأدية الاختبار المركزي بنجاح بعد انتهاء فترة البرنامج، ويستهدف البرنامج الطلبة من الصف 3 إلى 12 وفقاً لشروط ومعايير أعدتها فرق المؤسسة، وسيتمكن الطلبة في الحلقتين الأولى والثانية الحاصلون على مجموع أقل من 50 % من الانضمام للبرنامج، فيما يمكن لطلبة الحلقة الثالثة الحاصلين على مجموع أقل من 60 % الاستفادة من البرنامج المقرر.

وكانت المؤسسة أطلقت برنامج دعم وتمكين عقب إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري بهدف تطوير المهارات الأساسية التي يفقدها الطلبة، والتي تم تحديدها من خلال تحليل نتائج الفصل الدراسي الأول.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز