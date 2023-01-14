«أبوظبي التقني» ينظم تحدي المهارات الهندسية والتكنولوجية بمشاركة 600 مواطن ومواطنة

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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دشن سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني؛ الدورة الأولى من "تحدي المهارات" الهندسية والتكنولوجية، التي ينظمها المركز خلال الفترة من 11 يناير الجاري وحتى 14 فبراير المقبل، بمشاركة أكثر من 600 مواطن ومواطنة، يتنافسون في 13 مهارة متخصصة، وذلك في مقار ثانويات التكنولوجيا التطبيقية بكافة إمارات الدولة، حيث انطلق التحدي من مجمع التكنولوجيا التطبيقية في فلج المعلا بأم القيوين، وتواصلت منافساته يومي 11-12 يناير الجاري، وسط إقبال وتفاعل كبير من الطلبة.

وقال سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: إن هذه المبادرة الجديدة يطلقها المركز لأول مرة؛ ضمن إستراتيجية "أبوظبي التقني" لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة؛ نحو ضرورة مواصلة العمل؛ لاكتشاف وتنمية وصقل مهارات شباب وفتيات الوطن، في مختلف التخصصات الصناعية والتقنية والمهنية، لافتاً الى أن الدورة الأولى من "تحدي المهارات" تأتي كذلك ضمن خطة "أبوظبي التقني" لاكتشاف وانتقاء 250 موهبة إماراتية، من الكفاءات المتميزة في التخصصات المشار اليها، لترشيحها للمشاركة في منافسات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، ومن ثم الانضمام الى فريق مهارات الإمارات الذي يمثل الدولة في المسابقة العالمية للمهارات، مؤكداً حرص المركز على توفير الفرص والأجواء العلمية والتطبيقية؛ والمعايير الدولية اللازمة للتنافس وتبادل الخبرات بين شباب الإمارات، بما يساهم في تطوير مهاراتهم وفق أعلى المستويات، وتمكينهم من التنافسية العالمية، ومهارات المستقبل باعتبارها من اوليات خطة الخمسين عاما المقبلة في الدولة؛ ومن ضروريات صناعة الكفاءات الإماراتية القادرة على تلبية متطلبات استراتيجية الإمارات2071، ورؤية أبوظبي 2030.

واختتم مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني حديثه قائلا "أثق في أن شباب الإمارات، يملك القدرات الإبداعية للفوز في هذا التحدي، وإبراز مهاراتهم التخصصية، وبدورنا نحن معهم وسنواصل طرح المبادرات والبرامج المبتكرة، من أجل صناعة الكوادر الوطنية المتقدمة والمبدعة في كافة التخصصات الهندسية والتكنولوجية، ووفق أعلى المعايير العالمية، وبما يضمن الصدارة الدولية للدولة في كافة المجالات وقطاع التعليم والتدريب التقني والمهني".

وقال المهندس علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في "أبوظبي التقني" إن منافسات "تحدي المهارات 2023" تتواصل في ثانوية التكنولوجيا التطبيقية برأس الخيمة يومي 16-17 يناير، ثم الفجيرة يومي 18-19 يناير، ثم مجمع عجمان التقني يومي 23-24 يناير، و يومي 20-26 في الشارقة، ويومي 31 يناير والأول من فبراير في أبوظبي، وفي العين يومي 6-7 فبراير، وفي مجمع بينونة بمنطقة الظفرة يومي 8-9 فبراير، وتختتم منافسات التحدي في ثانوية التكنولوجيا التطبيقية فرع دبي، يومي 13-14 فبراير المقبل بإذن الله، حيث تقام المنافسات تحت رقابة تحكيمية متخصصة تطبق ذات المعايير المعمول بها في المسابقات العالمية للمهارات، بما يضمن الأداء المتميز للجميع.

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