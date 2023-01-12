اعتماد سياسة التوطين والتوظيف في جامعة الشارقة‬

المصدر: ‫الشارقة - البيان

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتماشياً مع سياسة الموارد البشرية الجديدة التي أطلقها سموه، اعتمد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، سياسة التوطين والتوظيف في جامعة الشارقة.

ومع انطلاق السياسة الجديدة للتوطين والتوظيف، اعتمد سمو رئيس جامعة الشارقة ترقية الدكتورة أمينة المرزوقي وتعيينها نائبة لمدير جامعة الشارقة لشؤون الطلبة والفروع، كما اعتمد سموه تعيين كل من الدكتورة مجد المهيري، والدكتورة بدرية الشحي أول أكاديميتين في مجال البحث العلمي في جامعة الشارقة.

وكان سموه قد اطلع في لقائه مع الدكتور حميد مجول النعيمي، وعدد من نواب مدير الجامعة، وكبار مسؤوليها، على سياسة التوطين والتوظيف التي وضعت مستهدفات رئيسة، تهدف في مجملها إلى توطين الوظائف في الجامعة، ورفع كفاءة الكوادر الإدارية والتدريسية، ووضع برامج لتأهيل قيادات الصفين الثاني والثالث.

واستمع سموه إلى شرح مفصل عن محاور السياسة الجديدة، ومراحل تنفيذها في مختلف قطاعات ومستويات جامعة الشارقة، وبما يسهم في استمرار تقدم الجامعة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وكان سموه قد التقى على هامش إطلاق سياسة التوطين والتوظيف في جامعة الشارقة، كلاً من الدكتورة مجد المهيري، والدكتورة بدرية الشحي أول أكاديميتين في مجال البحث العلمي تم تعيينهما مع السياسة الجديدة للتوطين والتوظيف، وتعرف سموه إلى مسيرتهما العلمية وأبرز منجزاتهما البحثية وتجاربهما العملية، مثنياً سموه على جهودهما وما حققتاه ومتمنياً لهما التوفيق في مهام عملهما.

كما تضمن اللقاء استعراض الباحثة فاطمة محمد الخاطري التي تعد أول إماراتية تحصل على درجة ماجستير العلوم في علوم الفضاء والفلك تجربتها العلمية في الحصول على درجة الماجستير من جامعة الشارقة، وأهم ما عملت عليه في الرسالة التي حملت عنوان «التصنيف الطيفي لمصادر أشعة سينية نجمية مختارة في سحابة ماجلان الصغرى»، وثمن سمو رئيس جامعة الشارقة الجهد العلمي الكبير الذي بذلته، متمنياً لها التوفيق في استكمال دراسة الدكتوراه.

وقدمت الطالبتان خديجة محمد الموسوي ونورة عبدالله رجب شرحاً عن تجربتهما في برنامج «تبادل» عبر الابتعاث إلى أستراليا، وأهم المخرجات العلمية والعملية والمهارات التي اكتسبتاها في البرنامج، وأثنى سمو رئيس جامعة الشارقة على اجتهاد الطالبتين مشيداً بالشراكات العلمية التي تعزز من مستوى ومعرفة وقدرات طلبة الجامعة.

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