إعلان نتائج الفصل الدراسي غداً الخميس

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي للصفوف من الأول حتى الثاني عشر، على أن تبدأ غداً الخميس الموافق 12 يناير، بإعلان نتائج الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر، ويوم الجمعة تعلن نتائج الصفوف من الأول حتى الثامن.

ووفقا للبرمجة الزمنية المحددة من المؤسسة تعلن نتائج الصف الثاني عشر عند الساعة 10 صباحا، وللصفوف من التاسع حتى الحادي عشر عند الساعة 3 ظهرا، فيما تعلن نتائج الصفوف من الأول حتى الثامن يوم الجمعة عند الساعة 3 ظهرا.

وتفصيلا قال الدكتور يحيى الانصاري المدير التنفيذي لقطاع التطوير المدرسي بالإنابة، إن المؤسسة حددت الجدول الزمني لإعلان النتائج على يومين (الخميس والجمعة) لإتاحة الفرصة للطالب وولي الامر للدخول إلى النظام بسهولة ويسر، دون وجود أي تحديات تقنية، موضحة ان خلال فترة النتائج يشهد النظام ضغط كبير من قبل الطلبة وذويهم.

وأوضح ان نتائج الفصل الدراسي الأول لا تعني النتيجة النهائية للطالب، ولكن لديه فرصة لرفع التحصيل الأكاديمي لديه خلال الفصلين دراسيين الثاني والثالث، واكتساب المعارف والمهارات الأخرى.

وأضاف أن فريق المؤسسة دائما متواجد لدعم الطلبة وكذلك هدفنا التطلع لتطوير التعليم العام وذلك بتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز