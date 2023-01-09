اعتماد دولي جديد لـ «أمريكية الإمارات» يعكس جودة تعليمها ونزاهته

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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أعلنت الجامعة الأمريكية في الإمارات، عن قبول اعتمادها من الرابطة الجنوبية للكليات، ولجنة المدارس للكليات، وهي جهة اعتماد مؤسسية لتقييم الجامعات، لضمان جودة التعليم ونزاهته، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الجامعة، بحضور الدكتور مثنى غني عبد الرزاق رئيس الجامعة، وميرزا الصايغ نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، وخلف القبيسي وخالد الحليان عضوا مجلس أمناء الجامعة، والبروفيسور وليام كورنويل نائب الرئيس الأعلى.

3 عناصر

وثمّن ميرزا الصايغ، ترشيح الجامعة لهذا الاعتماد، معتبراً أن رأس المال الحقيقي للجامعة، يتمثل في 3 عناصر أساسية، هي الأساتذة والطلاب والكادر الإداري، ومن هذا المنطلق، يحرص مجلس الأمناء على توفير المعينات التي تسهم في أداء الجامعة لدورها الأكاديمي، وفي رفد المجتمع بكفاءات تنير المستقبل في كافة التخصصات الموجودة بالجامعة.

وأوضح مثنى عبد الرزاق أن الجامعة خلال رحلتها القصيرة، حصلت على اعتمادين أمريكيين دوليين، حيث تم أولاً اعتماد كلية تكنولوجيا المعلومات (CCIT) دولياً، في أكتوبر سنة 2017، من قبل مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا (ABET)، ثم تلاها في فبراير لسنة 2022، حصول كلية إدارة الأعمال (COBA)، على الختم الذهبي للاعتماد من جمعية تطوير كليات الأعمال الجامعية (AACSB)، وبهذا انضمت إلى نخبة كليات إدارة الأعمال في العالم، والتي تمثل نسبة 5.7 % عالمياً.

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