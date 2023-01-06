مدارس تحوّل الدراسة عن بعد اليوم

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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قررت إدارات مدارس حكومية في الفجيرة والمنطقة الشرقية تحويل الدراسة اليوم «عن بُعد» عبر تطبيق مايكروسوفت تيمز، نظراً للحالة المدارية المتوقعة.

وأكدت الإدارات المدرسية أهمية التزام الطلبة بالحصص وعدم التأخر في الانضمام للبث عبر التطبيق، مؤكدةً في الوقت ذاته تفعيل حسابات الطلبة.

وعممت المدارس ذلك عبر حساباتها على تطبيق «تليغرام»، وأرسلت رسائل نصية إلى أولياء الأمور.

من جهتها، قالت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إنه نظراً للأحوال الجوية المتوقعة، تقرر تحويل الدراسة عن بُعد في مدارس الفجيرة والمنطقة الشرقية لجميع المدارس الحكومية والحضانات في هذه المناطق.

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