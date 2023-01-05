سلطان بن أحمد القاسمي يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء جامعة الشارقة

المصدر: وام

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أصدر سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بصفته رئيساً لجامعة الشارقة، القرار الإداري رقم (1) لسنة 2023م بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة الشارقة.

ونص القرار على أن يُشكل مجلس أمناء جامعة الشارقة في دورته الجديدة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، وعضوية كل من: سعادة الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة – رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ، سعادة الدكتور عبيد بن علي بن بطي المهيري العميد التنفيذي السابق للغة العربية والدراسات الإماراتية كليات التقنية العليا ، سعادة محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي ، سعادة المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي رئيس دائرة الموارد البشرية وعضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ، سعادة الدكتورة محدّثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص ، سعادة عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية وعضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ، سعادة الدكتور منصور محمد بن نصّار المستشار القانوني رئيس الدائرة القانونية وعضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ، سعادة سعيد سلطان بالجيو السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، سعادة الدكتورة خولة عبدالرحمن الملا رئيس هيئة شؤون الأسرة والأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وعضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، سعادة الدكتور جاك فيرمونت رئيس جامعة أوتاوا – كندا، سعادة الدكتور هاريس باستيديس رئيس جامعة جنوب كارولينا الأسبق والأستاذ المتمرس فيها – أمريكا ، سعادة الدكتور ألكساندر كوليشوف رئيس معهد سكولكوف للعلوم والتكنولوجيا – روسيا ، سعادة الدكتور كمال يوسف التومي أستاذ الهندسة الميكانيكية والمدير المشارك لمركز المياه النقية والطاقة النظيفة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) - أمريكا ، سعادة الدكتور باول آوبرين عميد كلية العلوم الصحية ونائب رئيس جامعة ماك ماستر الكندية ، سعادة الدكتور مارتن بيستارو مساعد نائب مدير جامعة ليستر للمشاريع العلمية الاستراتيجية مدير معهد ليستر لرصد الفضاء والأرض واستاذ الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء في جامعة ليستر- بريطانيا.

وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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