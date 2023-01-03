90 % حضور طلبة «الحكومية» و«الخاصة» في اليوم الأول

المصدر: متابعة: رحاب حلاوة وعصام الدين عوض

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واصلت المدارس الحكومية والخاصة خططها التعليمية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023 وسط أجواء مفعمة بالحيوية والنشاط منذ اليوم الأول، بعد إجازة الفصل الدراسي الأول واحتفالات بداية العام الجديدة، وأكدت الإدارات المدرسية في القطاعين العام والخاص أن نسبة حضور الطلبة وصلت إلى 90 %، وتعمل المدارس الخاصة على تحليل نتائج الطلبة للخروج بها أثناء الأسبوعين المقبلين، ووضع الخطط العلاجية الملائمة، كما تواصلت المدارس مع أولياء الأمور لتأكيد حضور الطلبة والالتزام بالدوام المدرسي تجنباً لتفعيل لائحة السلوك الطلابي.

وبدأت مدارس حكومية، أمس، بتوزيع الكتب الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، وكانت الشركة المعنية بطباعة الكتب وتوزيعها قد خاطبت المدارس في وقت سابق محددة مواعيد توصيل الكتب لتكون جاهزة مع اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني. وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم طلبت من الإدارات المدرسية مراجعة أعداد الطلبة والشعب الدراسية للتمكّن من طباعة الكتب بأعداد لا تزيد ولا تنقص عن المطلوب في كل مدرسة حكومية، مع الأخذ في الحسبان نسبة كتب الاحتياط التي تتم طباعتها لتغطية هامش التغير الذي قد يحدث في المدارس نتيجة نقل الطلبة.

وجابت فرق ميدانية من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الميدان لمتابعة انتظام العملية التعليمية، واستئناف الدراسة للفصل الدراسي الثاني، والتأكد من توفير الاحتياجات كافة، ويبلغ عدد الطلبة في المدارس الحكومية 274 ألفاً و895 طالباً وطالبة ينتظمون في الدراسة في 564 مدرسة يعمل فيها 24 ألفاً و751 كادراً تربوياً.

بدورها عممت المدارس رابطاً إلكترونياً على أولياء الأمور لدفع الرسوم الدراسية على أن يتم توقف استعمال التحويل البنكي لحساب المؤسسة، ووزعت الجداول الزمنية للحصص المدرسية على الطلبة وذويهم، وقدمت مدارس حكومية 6 نصائح صحية لأولياء الأمور لاتباعها في الفصل الدراسي الثاني، متمثلة في التزام الفطور الصحي والقيام بأوجه النشاط اليومي بكفاءة وفعالية، والحفاظ على وضع الجلوس الصحي، وممارسة النشاط البدني اليومي لتقوية العضلات وتحسين صحة الجسد، بالإضافة إلى شرب الماء بكميات كبيرة، والمحافظة على ساعات النوم كونها تساعد على زيادة التحصيل العلمي والإقلال من نسبة الغياب وتقلل من الاضطرابات الهضمية والغذائية المرتبطة بقلة النوم، فضلاً عن ارتداء الحذاء المناسب وتجنب الأحذية ذات الكعب العالي والتي ترهق القدمين، ومراعاة اتباع الجدول المدرسي لتخفيف وزن الحقيبة المدرسية.

توازن

وفي السياق ذاته، قالت ندى بانكس مديرة مدرسة السلام الخاصة: باشر المعلمون تدريس مناهج الفصل الدراسي الثاني متخذين التوازن بين احتياجات الطلبة التعليمية والاجتماعية والنفسية شعاراً لهم، إلى جانب مراعاة زيادة كفاءة التعلم الذكي الرقمي بشكل مبتكر لدى جميع الفئات المستهدفة، وتفعيل المبادرات التعليمية الناجحة، ودمج الألعاب والأفلام التعليمية في العلمية التعليمية، وتبني محتوى مرن يراعي احتياجات المتعلمين، والعمل على تحفيز الطلبة واستثمار مواهبهم.

تفاعل الطلبة

وأكد مديرو مدارس حكومية وخاصة في الشارقة وعجمان وأم القيوين أن نسبة حضور الطلبة في بداية الفصل الدراسي الثاني للمدارس، التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم بلغت 90 %، حيث بينوا تفاعل الطلبة مع العملية التعليمية، ومع الحصص الدراسية بصورة جيدة من دون عقبات فنية، إضافة إلى حضور 100 % للكادر التعليمي والإداري، مبينين أنه تم عقد اجتماعات مع الهيئتين التدريسية والإدارية للتحضير لبداية الفصل الدراسي الثاني، وتم فيها توزيع جداول الحصص والكتب الدراسية لكل الطلبة، كما تم التواصل مع أولياء الأمور كافة، وإخطارهم بضرورة أن يبدأ أبناؤهم الدراسة منذ بداية اليوم الأول، كما شكلت إدارات المدارس لجاناً من الشؤون التعليمية لمتابعة الحصص الدراسية وشؤون الطلبة، للوقوف على احتياجاتهم لتذليلها.

تهيئة وتجهيز

وفي السياق ذاته، يقول جاسم فايز مدير مدرسة حاتم الطائي للتعليم الثانوي في أم القيوين: إن نسبة حضور الطلبة في أول يوم دراسي من الفصل الدراسي الثاني بلغت 98%، كما أن نسبة حضور المعلمين والإداريين وصلت إلى 100%، بعد أن تم تهيئة البيئة المدرسية، من خلال تجهيز الصفوف الدراسية، فتم توزيع الكتب، كما تم التواصل مع كل أولياء الأمور حتى يكون أبناؤهم على أتم الاستعداد وتحضير كل ما يتعلق بالدراسة في أول يوم دراسي .

فريق رقمي

من جانبها، أكدت رشا محمود إبراهيم مديرة مدرسة النعيمية الخاصة في عجمان أن إدارة المدرسة هيأت البيئة التعليمية وتجهيز الصفوف لاستقبال الطلبة في بداية الفصل الدراسي الثاني، مبينة أنه تم تشكيل فريق فني رقمي للمتابعة مع المعلمين والمعلمات، إضافة إلى المتابعة مع أولياء الأمور وإعلامهم بتوقيت الدراسة، من خلال الرسائل النصية، كما تم عمل دورات تدريبية الأسبوع الماضي لكل المعلمين والمعلمات لإكسابهم المهارات اللازمة .

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