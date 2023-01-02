مليون و100 ألف طالب يعودون إلى مدارسهم اليوم

المصدر: دبي - رحاب حلاوة، أبوظبي - محمد محسن

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يستأنف اليوم أكثر من مليون و100 ألف طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة بكل مناهجها الدراسية الوزاري والبريطاني والأمريكي، دراسة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري لكل الصفوف من رياض الأطفال حتى الثاني عشر، ووفقاً للبرمجة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2022-2023، يبلغ عدد أيام التمدرس للفصل الدراسي الثاني 55 يوماً.

وبعد استئناف دوام الطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية تبدأ عمليات تحليل وإصدار النتائج ابتداءً من 9 وحتى 13 يناير الجاري، وتستمر عملية التقييم التكويني خلال الفصل الدراسي وفقاً لدليل المعلم، وتطبق امتحانات نهاية الفصل الدراسي للصفوف من 5 حتى 12 للمواد الدراسية (التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والعلوم الصحية) خلال الأيام 24 و27 و28 فبراير المقبل مع استمرار اليوم الدراسي، وأوضحت البرمجة الزمنية أن طلبة الصف 12 للتعليم الخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم يطبقون امتحاناتهم بمدارس التعليم العام الحكومية ماعدا مواد التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والعلوم الصحية، إذ يتم تطبيقها بمدارسهم بإشراف وتنسيق مع الفروع المدرسية.

جاهزية

وقد أنهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي كافة استعداداتها لتأمين انطلاقة مثلى للفصل الدراسي، حيث شملت الاستعدادات ضمان جاهزية المدارس البالغ عددها 564 مدرسة لاستقبال الطلبة والتأكد من جاهزية كافة الخطط التشغيلية الموضوعة مسبقا تمهيدًا لاستقبال الطلبة.

وهنأت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الطلبة بمناسبة عودتهم إلى مقاعدهم الدراسية، متمنية لهم التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرتهم التعليمية.

وبينت معاليها أن كل فصل دراسي يمثل محطة مهمة يقترب من خلالها الطلبة إلى تحقيق طموحاتهم وآمال الدولة التي تراهن عليهم لتواصل مسيرة تطورها وتقدمها. كما أشادت معاليها بالجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر التربوية والإدارية وكافة شركاء المنظومة التعليمية منذ بداية العام الدراسي الحالي للارتقاء بالمنظومة التعليمية ودعم مسيرة الطلبة وتمكينهم وتزويدهم بأفضل المعارف ليواصلوا مسيرة تميز الدولة وتقدمها في شتى المجالات.

تحديد

وتعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لمواد المجموعة A اعتباراً من 20 حتى 24 مارس المقبل، وحددت البرمجة الزمنية للفصل الدراسي الثاني آخر موعد لرصد ومراجعة واعتماد درجة التقييم التكويني لمواد المجموعة A وB في 17 من الشهر ذاته، فيما حددت البرمجة توقيت الامتحان التعويضي بتاريخ 27 من مارس المقبل، والذي يستهدف الطلبة الغائبين بعذر مقبول عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وفي التاريخ ذاته ينطلق برنامج التطوير المهني للمعلمين 3 ويستمر لمدة 5 أيام بهدف الارتقاء بمهارات وخطط التدريس الخاصة بالمعلمين.

وأكد عدد من الإدارات المدرسية جاهزية استقبال الطلبة، لافتين إلى أنهم استمروا في متابعة الطلبة عن بعد وأرسلوا لهم خطة لقضاء الإجازة الشتوية واستثمارها لتعود عليهم بالنفع، كما تابعت الإدارات عمليات نظافة المدرسة وجاهزية الصفوف والساحات المدرسية والمرافق لاستقبال الطلبة.

رسائل

وأكدت إدارات مدرسية من خلال رسائلها لذوي الطلبة أهمية التزام جميع الطلبة بارتداء الزي المدرسي وعدم مخالفة ذلك، حيث لن يسمح للطالب دخول المدرسة لحين ارتداء الزي المدرسي كامل، مؤكدة أهمية حضور الطابور الصباحي كونه إجبارياً وعليهم الالتزام بتوقيتات الحضور والانصراف وعدم التغيب، إذ سيتم تطبيق لائحة السلوك الطلابي على الطلبة المتغيبين أو المتأخرين في الحضور الصباحي.

ومن جانبه قال محمد مطاوع المدير التنفيذي للشركة القابضة للتعليم المالكة لمدرسة المعارف الخاصة، إن الهيئات الإدارية والتدريسية سوف تقوم ببناء خطط إثرائية للطلبة المتميزين للمحافظة على مستوياتهم الدراسية، وخطط أخرى علاجية للطلبة الذين بحاجة إلى ذلك، بعد إجراء تحليل للنتائج، من أجل خلق فصل دراسي مثالي من حيث وضع خطط المعلمين وبرامج تستهدف الطلبة للارتقاء بمستوياتهم، تمثل خارطة طريق تحقق أهداف التعليم.

ولفت إلى أن مدرسته تحرص على الاستعداد الكامل كونها ترغب في أن يكون الفصل الدراسي فصلاً مثالياً يحظى بإشادة مجتمعية كبيرة ويحتفي بنجاح أفواج من الطلبة، مشيراً إلى أن المدرسة عقدت برنامجاً تدريبياً لطاقهما التدريسي فضلاً عن الوقوف على توفير كل احتياجاتهم من المستلزمات التي تضمن سير العملية التدريسية بنظام ويسر.

ومن جانبها قالت ديدرى دياز القائم بأعمال المدير العام في مدرسة الاتحاد، فرع الممزر، بعد قضاء إجازة الشتاء نتطلع إلى العودة بحماس وشغف، ونعتزم تطبيق عدد من الأنشطة في الأجواء المفتوحة التي ستكون من تخطيط الهيئات الإدارية والتدريسية للاستفادة من أجمل شتاء، موضحة أن الطلبة سينخرطون في التعليم من الساعات الأولى لاستكمال مسيرتهم التعليمية مستمدين بمهارات التفكير النقدي ومتحلين بمهارة حل المشكلات.

خطة دراسية

وفي أبوظبي تباشر اليوم مدارس خاصة دوامها المدرسي، بعد عطلة الشتاء التي امتدت إلى 3 أسابيع، وبحسب التقويم المدرسي فإن الفصل الدراسي الثاني سينطلق رسمياً اليوم، وقد أفادت إدارات المدارس الطلبة وذويهم عبر «الإيميلات» بالتعريف بالخطة الدراسية خلال الفصل الثاني، والتي لم تشهد تغييراً من حيث زمن الحصص الدراسية وعددها والخطة الدراسية بشكل عام.

كما أفادت إدارات المدارس ذوي الطلبة بالتسجيل للعام الأكاديمي 2023/‏‏‏‏‏2024، ويتعين على أولياء الأمور إمكانية إعادة التسجيل للطلبة الحاليين وحفظ مقاعدهم للعام المقبل، والاطلاع على قائمة الرسوم المدرسية بعد اعتمادها من دائرة التعليم والمعرفة.

حجب نتائج

وعلى نحو متصل أقدمت مدارس خاصة في أبوظبي على حجب نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك لعدم التسوية المالية والالتزام بأقساط المصروفات، حيث تتبع غالبية المدارس تقسيط المصروفات على 3 أقساط خلال العام على أن يدفع القسط الأول قبل انطلاق الموسم الدراسي، والثاني خلال شهر ديسمبر والثالث في شهر مارس وقبل امتحانات نهاية العام، وقد أدى حجب النتائج إلى طلب أولياء الأمور من إدارات المدارس إبداء مرونة تجاه السياسة المالية وعدم حجب النتائج حتى لا يتأثر الطالب سلبياً بهذا الإجراء، ويسبب له الإحراج أمام زملائه.

وأرجع مديرو مدارس سياسة الحجب إلى أنها حل لإلزام ولي الأمر بدفع المتأخرات الدراسية، وهذا الإجراء قانوني بحسب السياسة المالية المعتمدة من دائرة التعليم والمعرفة، وأشاروا إلى أن المدرسة تلجأ إلى هذا الإجراء مضطرة، حيث يتطلب منها التزامات مالية ودفع رواتب تجاه أطقمها التدريسية والإدارية وأيضاً المصروفات التشغيلية بالمدرسة.

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