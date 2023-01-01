مدارس الشارقة وعجمان وأم القيوين جاهزة للفصل الثاني

المصدر: استطلاع – عصام الدين عوض

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أكدت إدارات مدرسية في الشارقة وعجمان وأم القيوين عن جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة في بداية الفصل الدراسي الثاني والذي سينطلق غداً الاثنين من خلال صيانة المدارس وتأمين الكتب وتجهيز الحافلات، ضمن منظومة متكاملة تسعى فيها إلى خلق بيئة تعليمية مريحة للطلبة، تساعدهم على تلقي تعليم متكامل، يتماشى مع المواصفات التعليمية المدرجة ضمن استراتيجية وزارة التربية والتعليم في الدولة وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، إذ باشرت الهيئات الإدارية والتدريسية دوامها بداية الأسبوع الماضي، فيما يبدأ الطلبة الفصل الدراسي الثاني غداً، وبينت إدارات المدارس أنه تم تهيئة البيئة التعليمية وتزويد الفصول بكاميرات ذكية وتجهيز الحافلات المدرسية وعمل محاضرات توعية للسائقين والمشرفات فيما يتعلق بإجراءات الأمن والسلامة، إضافة إلى تزويد أولياء الأمور بآلية الدوام والتوقيت المدرسي عبر الرسائل النصية.

تكاتف

وأشارت الدكتورة حنان أبو حمام مديرة مدرسة الأهلية الخيرية في عجمان إلى تكاتف جهود فريق العمل لدى المدرسة لتهيئة بيئة تربوية تحقق النمو المهني والأكاديمي في المدرسة التي تضم 1188 طالباً وطالبة في الحلقتين الأولى والثانية، مبينة أنه تم تهيئة البيئة المدرسية وجعلها آمنة وجاذبة للفصل الدراسي الثاني من العام 2023، وذلك من خلال إجراء أعمال الصيانة والنظافة والتعقيم في جميع مرافق المدرسة، كما تم تجهيز كتب الفصل الدراسي الثاني وتم توزيعها على كافة الطلبة، إضافة إلى تجهيز الخطط الأسبوعية والفصلية والتخطيط الدرسي وجميع متطلبات المنهاج الدراسي، كما تم توزيع جداول الحصص والمناوبة اليومية وبرنامج الإذاعة الصباحية، كما تم التأكيد على جاهزية الحافلات المدرسية وعمل ورش ومحاضرات لكافة السائقين ومشرفات الحافلات حول إجراءات الأمن والسلامة.

من جهته، أكد جاسم فايز مدير مدرسة حاتم الطائي الحكومية في أم القيوين على جاهزية المدرسة لاستقبال كافة الطلبة والبالغ عددهم 310، فيتم تهيئة الصفوف الدراسية وصيانتها، إضافة إلى استلام الكتب الدراسية والتي سوف يتم توزيعها على الطلبة بداية الأسبوع المقبل، كما أن الهيئتين التعليمية والإدارية قد اكتملتا، وتم عقد اجتماعات معها للتحضير لبداية الفصل الثاني، وتم خلاله توزيع جداول الحصص.

بيئة تعليمية

وفي السياق ذاته، أكدت ندى البكري مديرة مدرسة الأهلية الخيرية بالشارقة أنه تم تهيئة البيئة التعليمية للطلبة قبل انطلاقة الفصل الدراسي الثاني لاستقبال أكثر من 829 طالباً و44 معلمة، حيث تم تزويد كافة الفصول بسبورات ذكية مجهزة بكاميرات حديثة لتسهيل العملية التعليمية للطلبة وجعلها أكثر تفاعلاً، كما تم إبلاغ أولياء الأمور بمواعيد انطلاق الحافلات المدرسية عبر الرسائل النصية، إضافة إلى تذكيرهم بلائحة الانضباط والسلوك الواردة من وزارة التربية والتعليم.

من جهتها، أكدت الدكتورة وفاء عيوش مديرة مدرسة النور الدولية الخاصة بالشارقة أن إدارة المدرسة أكملت جاهزيتها لاستقبال الطلبة في الفصل الدراسي الثاني والذين يبلغ عددهم حوالي 3000 طالب وطالبة، بكافة المتطلبات التي تخدم سير العملية التعليمية، علماً أن إدارة المدرسة لم تنقطع عن التواصل مع الطلبة وأولياء الأمور خلال عطلة الشتاء من خلال الأنشطة والمسابقات التي تم تنظيمها وتفاعل معها الطلبة ولقيت ترحيباً واسعاً من أولياء الأمور، لافتة إلى أنه تم تهيئة البيئة المدرسية من خلال تجهيز معظم الصفوف بالشاشات الذكية وإجراءات أعمال الصيانة اللازمة للأجهزة وللصفوف الدراسية.

مهارات

ويقول أحمد بدوي، مدير مدرسة عجمان الخاصة، إن إدارة المدرسة أكملت استعداداتها باكراً للفصل الدراسي الثاني، وذلك من خلال تطبيق المهارات والمعارف التي اكتسبتها إدارة المدرسة والمعلمون منذ بداية الفصل الدراسي الأول، لافتاً إلى أن إدارة المدرسة أكملت أعمال الصيانة للصفوف في وقت مبكر، كما تم تهيئة البيئة المدرسية لاستقبال الطلبة والذين يبلغ عددهم ألفاً و900 طالب وطالبة، من خلال تشكيل فريق فني رقمي للمتابعة مع المعلمين والمعلمات.

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