طالبات مدارس في دبي يقمن برحلة إثرائية لـ«حتا»

المصدر: (دبي - البيان)

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نفذت مدرستا أم سقيم الحلقة الثانية للطالبات، وسكينة بنت الحسين الحلقة الثالثة، رحلة ترفيهية لمنطقة حتا.

وذلك بالتعاون مع فريق عون للهلال الأحمر الطلابي. وجاءت الرحلة ضمن الأنشطة المدرسية التي تهدف إلى تقوية الروابط والمحبة والألفة بين أفراد المجتمع وإدخال السرور في قلوبهم، وتنوعت فقرات الرحلة بين البرامج الثقافية والترفيهية.

وتضمنت الرحلة زيارة إلى مهرجان حتا للعسل الذي تحتضنه مدينة حتا وتنظمه بلدية دبي لغايات تعريف الطالبات بقيمة قطاع إنتاج عسل النحل على مستوى الدولة، وتعزيز اكتساب الطالبات مهارات الصناعات المحلية، وذلك في إطار جهود البلدية لدعم مختلف القطاعات الإنتاجية المحلية في المنطقة.

وشملت الرحلة زيارة لاستراحة مطلع الشمس حيث نفذت الطالبات حزمة من الأنشطة والبرامج الترفيهية والتثقيفية النوعية وسط أهازيج شعبية لفرقة المخلدي الحربية. وشهد الحضور ضمن أجندة الرحلة جانباً من فعاليات ليالي حتا الثقافية وتعرفوا عن قرب إلى الرقصات الشعبية وأشهر الحرف اليدوية، إلى جانب الفعاليات الثقافية التي نفذت عبر برنامج «ليالي حتا التراثية».

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