جامعة الإمارات .. إنجازات أكاديمية متميزة ومشاركات فاعلة خلال 2022

المصدر: وام

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حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة بنهاية العام 2022، عدداً من الإنجازات الأكاديمية التي تعزز من دورها ومكانتها كجامعة وطنية رائدة في التعليم والبحث العلمي، تستشرف آفاق المستقبل، وتحقق الرؤية الاستراتيجية الوطنية، للارتقاء بالمنظومة التعليمية ومخرجاتها الأكاديمية، التي تلبي متطلبات مشاريع التنمية الوطنية، بكفاءات من الخريجين والخريجات في مختلف التخصصات الأكاديمية، إضافة لتعزيز دورها كجامعة رائدة في مجالات البحث العلمي والاستشارات الاستراتيجية التي تخدم صانعي القرار والمؤسسات الوطنية.

وقال الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي إن الجامعة استطاعت خلال العام 2022، أن تتواجد في جميع المناسبات والمنصات المحلية والعربية والإقليمية والعالمية، من خلال منجزاتها الأكاديمية، وبما تتمتع به من بنية تحتية تعليمية، تقدم للوطن أفضل وأجود مخرجات التعليم، وتساهم في إثراء الأنشطة والبرامج التعليمية، والاقتصادية، والأدبية، والثقافية، مما يعزز من مكانتها كجامعة للمستقبل.

وأضاف لقد حققت الجامعة حضوراً متميزاً من خلال فعاليات إكسبو دبي 2020، كمنصة أكاديمية تستشرف آفاق المستقبل، حيث كانت المؤسسة التعليمية الوحيدة، التي شاركت في فعاليات إكسبو من خلال تنظيم العديد من الفعاليات العلمية والبحثية والمؤتمرات الدولية التي تعزز السمعة الدولية للجامعة، وبلغ عدد زوار جناح الجامعة أكثر من 41 ألف زائر، من مختلف الجنسيات إضافة لكبار الشخصيات. كما استطاعت الجامعة العمل على بناء شراكات دولية جديدة تدعم الرؤية الطموحة للجامعة إضافة إلى تعزيز قيمة التطوع لدى الطلبة والموظفين من خلال برنامج التطوع في جناح الجامعة والذي شارك فيه أكثر من 200 طالب وموظف.

ونظمت الجامعة المؤتمر الدولي الأول في "إدارة واستدامة مصادر المياه: الحلول في المناطق الجافة" بمشاركة خبراء دوليين وباحثين عرضوا أكثر من 240 ورقة بحثية من أكثر من 55 دولة، والذي عقد في مارس تزامنا مع اليوم العالمي للمياه.

كما تميزت الجامعة من خلال مشاركتها في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ 11، والذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، من خلال تنظيم عدد من الجلسات العلمية المتخصصة وتنظيم "تحدي الجامعات" بمشاركة 13 فريقاً، يمثلون 8 جامعات محلية، حيث فازت جامعة الإمارات بالمركز الأول.

وشاركت الجامعة لأول مرة في المعرض للأمن الوطني ودرء المخاطر “آيسنار 2022” ضمن جناح وزارة الداخلية، والذي عقد في أبوظبي خلال الفترة من 10- 12 أكتوبر من العام 2022.

وإبرازا لدورها المجتمعي والريادي، فقد شاركت الجامعة في النسخة الأولى للكونغرس العالمي للإعلام من خلال تنظيم عدد من الجلسات العلمية والمشاركة بالمعرض المصاحب والذي تم فيه عرض عدد من المشاريع البحثية الطلابية، والذي نظمته وكالة أنباء الإمارات “ وام”.

كما نظمت الجامعة ملتقى "التقاعد الآمن"، بالشراكة مع وزارة الداخلية. وشاركت في جيتكس العالمي الذي عقد في دبي من 16-20 أكتوبر الماضي حيث عرضت عدداً من المشاريع البحثية ذات الصلة بالتكنولوجيا. وقد عززت الجامعة تواجدها الدولي من خلال المشاركة في الكونغرس العالمي للتنمية المستدامة والذي استضافته جامعة غلاسكو بإسكتلندا في الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر الماضيين.

وفي مجالات الشراكات ودعم البحث العلمي، أبرمت الجامعة العديد من الاتفاقيات مع مؤسسات محلية ودولية، حيث وصل عدد الاتفاقيات المبرمة خلال عام 2022 إلى 36 اتفاقية تعاون. ودشنت الجامعة شراكة استراتيجية مع مركز تريندز للبحوث والدراسات تتضمن 11 مبادرة، كما نظمت بالشراكة مع شركة ضمان للتأمين الصحي المناظرات العلمية حول أهداف التنمية المستدامة للجامعات المحلية والدولية المتواجدة في الدولة بمشاركة 15 جامعة وعقدت خلال الفترة من 15-17 أكتوبر 2022.

وتأكيداً لمكانتها العلمية، فقد حققت الجامعة العديد من التصنيفات العالمية، حيث صنفت الأولى محلياً بالشراكة مع جامعة الشارقة، وضمن فئة 251- 300 عالمياً، وذلك حسب تصنيف تايمز للتعليم العالي. كما حقق برنامج الماجستير لإدارة الاعمال على المركز الأول محلياً، والمركز 121- 130 عالمياً، وذلك حسب تصنيف كيو إس العالمي لعام 2023، كما صنفت الجامعة بالمركز 90 عالمياً، حسب عدد براءات الاختراعات الممنوحة لعام 2021، حسب تصنيف الأكاديمية الوطنية للمخترعين في أمريكا.

وتم تصنيف الجامعة في المرتبة 12 عالميا في الهدف الرابع لأهداف التنمية المستدامة والمعني بجودة التعليم، والمرتبة 101-200 عالميا في الهدف السابع والمعني بالتزام المؤسسة بالطاقة النظيفة حسب تصنيف التايمز للتعليم العالي للتأثير.

وتعزيزاً لمهارات البحث العلمي لدى الطلبة وإبرازا لجهود الجامعة في دعم الجهود الوطنية، فقد أطلقت للبحث العلمي برنامج أبحاث أهداف التنمية الطلابية، بمشاركة 56 مشروعاً بحثياً في دورته الأولى و256 طالباً.

وتم إطلاق برنامج أبحاث أعضاء هيئة التدريس المواطنين، بالإضافة إلى الإعلان عن المشاريع البحثية الفائزة لبرنامج جامعة الإمارات وجامعة زايد للتمويل البحثي، تضمن 12 مشروعاً بحثياً بدورته الأولى.

وأضاف النائب المشارك للبحث العلمي أن الجامعة استطاعت أن تسجل 24 براءة اختراع، فيما نشر أعضاء هيئة التدريس والطلبة والباحثين أكثر من 2250 ورقة بحثية، وحصلت الجامعة على جائزة مساهمات المؤسسات الأكاديمية من جمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين الأمريكية على مستوى الشرق الأوسط، وحصلت على جائزة أفضل تنظيم في المسابقة الأولى للفيديوهات الصينية العربية القصيرة، والتي نظمها التلفزيون الصيني العربي.

وكانت الجامعة قد أطلقت الشراكة البحثية مع شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، والخاصة ببحوث تعليم القيادة الآمنة، كما تم إدراج 52 عضو هيئة تدريس ضمن قائمة أفضل 2 في المائة من الباحثين على مستوى العالم حسب قائمة ستانفورد.

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