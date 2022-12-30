بحث تطوير الشراكات التعليمية بين الإمارات والبحرين

المصدر: المنامة - البيان

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زار وفد من جامعة محمد بن زايد للعلوم مقر وزارة التربية والتعليم البحريني وذلك ضمن إطار التنسيق والتعاون القائمين بين الجانبين في الجانب التعليمي والعلمي.



وناقش الوفد فرص تعزيز التعاون بين الوزارة والجامعة في النواحي الأكاديمية وتبادل الخبرات وأوجه تطوير الشراكة في مختلف ميادين البحث العلمي.



وخلال اللقاء أشاد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم البحريني بالعلاقات الوطيدة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في كافة المجالات، لا سيما في المجال التعليمي، مثمناً دور جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية كمؤسسة رائدة في التعليم العالي.



وترأس وفد الجامعة الدكتور خالد اليبهوني الظاهري، مدير الجامعة، وذلك بحضور الدكتور خليفة مبارك الظاهري نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، وعدد من المسؤولين في الجامعة، وحضر اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية بالبحرين وعدد من مسؤولي وزارة التربية والتعليم البحرينية.





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