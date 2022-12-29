7 مناقصات تطرحها البنية التحتية لصيانة مدارس في رأس الخيمة وأم القيوين

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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طرحت وزارة «الطاقة والبنية التحتية» 7 مناقصات عامة إلكترونية جديدة، لمشروعات صيانة مدارس في إمارتي رأس الخيمة وأم القيوين، فيما تم تحديد 18 يناير المقبل لانتهاء التقديم لها، واشترطت الوزارة ألا تقل قيمة الضمان البنكي لهذه المناقصات عن 5 % من قيمة العطاء لهذه المشروعات، وسيتم طرحها إلكترونياً عبر رابط الوزارة service.moid.gov.ae.

وتضمنت مشروعات إمارة رأس الخيمة، صيانة روضة العبير بمنطقة الدفان، وروضة الإخاء بمنطقة الزهراء، ومدرسة زينب للحلقة الثانية والتعليم الثانوي «بنات». وشملت مشروعات إمارة أم القيوين 4 جهات، شملت إحلال سور روضة ومدرسة خولة بنت حكيم للحلقة الأولى والثانية والتعليم الثانوي بمنطقة الراعفة، وصيانة وإضافة مدرسة بنت الشاطئ للحلقة الأولى بمنطقة فلج المعلا، وصيانة وإضافة، وإحلال سور مدرسة أم القيوين للتعليم الثانوي بنين، بمنطقة المدر2، وإحلال سور روضة المعلا بمنطقة الحمرة.

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