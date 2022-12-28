طالبات بجامعة الإمارات يبتكرن نظاماً لرصد الحوادث خلال 8 ثوانٍ

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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أطلقت كل من أريام أحمد الحساني، وزينب علي الظنحاني، وفواغي أحمد الهاشمي، وروضة الشريقي الكعبي، وهن طالبات بكلية تقنية المعلومات في جامعة الإمارات، تخصص هندسة الكمبيوتر والشبكات، نظاماً لرصد الحوادث عن طريق الكاميرات المثبتة في الشوارع والطرقات، وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الابتكار الجديد يقوم بإرسال تحذير للجهة المعنية عن طريق لوحة للتحكم، التي تعرض كل المعلومات التي تخص الحادث كتحديد الموقع، والوقت، والتاريخ، إضافة إلى إرفاق صورة من الموقع عن طريق الكاميرا الموجودة في النظام، للتأكد من صحة التحذير، وتقوم الجهات بعد ذلك بدورها بإرسال سيارات الجهات المعنية كالشرطة أو الإسعاف للموقع، ويستغرق كل ذلك من خلال استخدام هذا النظام 8 ثوان فقط، وهي كفيلة بإنقاذ المتضررين من الحادث.

وقالت الحساني: جاء ابتكارنا لتحقيق العديد من الأهداف، التي تتمثل في الحاجة الملحة للتقليل من عدد الوفيات الناجمة من حوادث السير، وذلك من خلال رصد الحادث عن طريق الكاميرات الموجودة والمثبتة في الشارع، وإبلاغ الجهات المعنية بشكل أسرع، إضافة إلى الحرص التام على تقليل نسبة الخطأ من حيث الدقة في تحديد موقع الحادث والوقت، الذي حدث فيه.

من جهتها، قالت الهاشمي: «حرصنا في الوقت ذاته ولعشرات المرات على إعادة برمجة النظام، وتدريبه على رصد الحوادث أكثر من مرة، للحصول على نتائج دقيقة ومن دون أخطاء في البلاغات». أما زينب الظنحاني، فأوضحت أن من أبرز النتائج المرجوة من ابتكار النظام هي سرعة التقاط صورة للحادث، وإرسالها للجهات المعنية بمدة زمنية، تصل إلى 8 ثوانٍ فقط، وإرسال معلومات عن الحادث كموقع الحادث الوقت وصورة من الحادث.

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