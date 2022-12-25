لقاء تعريفي مع 34 مؤسسة تعليمية حول القمة العالمية الشرطية

المصدر: دبي - وام

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نظم مجلس طلبة الجامعات والكليات وبالتعاون مع الإدارة العامة للتميز والريادة بشرطة دبي، فعالية «اليوم التعريفي للقمة العالمية الشرطية»، بهدف تعريف الشركاء من المؤسسات التعليمية في مختلف الجامعات والكليات في الدولة بالقمة التي تستضيفها شرطة دبي، وتقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بين 7 و9 مارس المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي.

حضر اللقاء التعريفي الذي نُظم في نادي ضباط الشرطة، العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، وعدد من الضباط وممثلي شؤون الطلبة من 34 كلية وجامعة من مختلف إمارات الدولة. وبدأ اللقاء باستعراض فيديو عن القمة العالمية الشرطية، ومن ثم التعريف بها من خلال جلسة نقاشية، استعرضت المؤتمرات التي ستعقد في القمة، منها مؤتمر الحد من الجريمة ومؤتمر علوم الأدلة الجنائية، ومؤتمر مكافحة المخدرات، ومؤتمر الطائرات من دون طيار، ومؤتمر الابتكار والمرونة الشرطية، قدمها كل من العقيد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، والمقدم راشد المعيني، والمقدم دكتور راشد الغافري، والملازم أول ناصر الفلاسي، وأدار الجلسة الدكتور موسى عريقات.

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