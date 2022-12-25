«التربية» تدعو للمشاركة في استبيان «تطوير الأسئلة الأكثر شيوعاً»

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

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دعت وزارة التربية والتعليم الطلبة وذويهم وكافة أفراد المجتمع للمشاركة في استبيان «تطوير صفحة الأسئلة الأكثر شيوعاً» في الموقع الإلكتروني الخاص بها، وذلك حرصاً من الوزارة على تطوير وتحديث محتوى الموقع الإلكتروني بشكل مستمر، وخاصة صفحة (الأسئلة الأكثر شيوعاً) والتي تعد المرجع الرئيسي لكافة استفسارات الجمهور بخصوص كل ما يتعلق بالخدمات الإلكترونية، والمعلومات بشكل عام عن الوزارة.

وذلك رغبة من وزارة التربية والتعليم في أخذ آراء ومقترحات الجمهور حول المعلومات والموضوعات التي يودون الاطلاع عليها وتوفيرها لهم للإجابة عن كافة تساؤلاتهم، وشملت صفحة (الأسئلة الأكثر شيوعاً) 38 سؤالاً حول موضوعات متعددة أبرزها حول معلومات عن بدء الوزارة حالياً العمل على تطبيق تكنولوجيا البلوك تشين من خلال تطبيق معادلة وتصديق الشهادات التعليمية للطلبة، وتوضح من خلال الأسئلة أنها قيد التنفيذ حالياً، وشملت الأسئلة موضوعات حول استخدام الوزارة الذكاء الاصطناعي.

كما أظهرت الأسئلة أن الوزارة تستخدم إنترنت الأشياء من خلال تطبيق مشروع يتم من خلاله جمع البيانات الخاصة بالبيئة التعليمية داخل الفصل من خلال بعض المجسات الإلكترونية مثل (تحديد درجة الإضاءة، الرطوبة، مستوى الضوضاء) ويتم جمع البيانات لأغراض تحليلية.

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