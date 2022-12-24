مدارس في أبوظبي تعرّف طلابها بقرار معادلة شهادة الثانوية العامة

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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أخطرت وزارة التربية والتعليم، المدارس الخاصة بشأن القبول المشروط بمعادلة شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية، والذي دخل حيز التنفيذ، فيما تعمل الإدارات حالياً على تعريف طلابها بهذا القرار وما يتطلب منهم خلال المرحلة المقبلة.

ويمنح القرار ميزة استكمال الطلبة دراستهم الجامعية شريطة اجتياز المواد التأهيلية المحددة في رسالة لا مانع من القبول المشروط الصادرة من الوزارة أو اجتياز ما لا يقل عن 24 ساعة دراسية في التخصص المراد دراسته بنجاح، وفيما يخص المنهاج الأجنبي، يتوجب على الطلبة خريجي الثانوية العامة والذين أتموا دراسة الصف 12، إجراء معادلة لمنهج وزارة التربية والتعليم واجتياز اختبار «إمسات».

حيث تشترط الجامعات في الغالب درجات قبول 1100 للغة الإنجليزية و500 للرياضيات، أو الحصول على ميزة القبول المشروط واجتياز المواد التأهيلية في السنة الأولى للجامعة أو اجتياز ما لا يقل عن 24 ساعة دراسية في التخصص المراد دراسته بنجاح.

وبالنسبة للمعادلة فيتم إجراؤها عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال رابط المعادلات، وهي معادلة شهادة الصف 12 داخل الدولة، والدخول لاستكمال التسجيل عن طريق الهوية الرقمية، مع توافر شهادات الصفوف 10، 11 وشهادة التخرج للصف 12، بالإضافة إلى شهادة «EmSat» أو«SAT» ويرفق الطالب جواز السفر والإقامة والهوية.

وفي حال عدم توافر المعادلة ووفق القرار بشأن القبول المشروط بمعادلة شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية ووفق المادة الثالثة للقرار الإداري 519/‏‏ 2022، في حالة عدم حصول المتقدم على التصديق أو المعادلة المنصوص عليها، يجوز لمؤسسة التعليم العالي منح الطالب قبولاً مشروطاً في برامج الدبلوم والدبلوم العالي والبكالوريوس وذلك بشرط تقديمه لرسالة لا مانع من القبول المشروط صادرة من الوزارة.

ووفق المادة الرابعة تلتزم مؤسسة التعليم العالي بتسجيل الطالب في المواد التأهيلية المحددة وخلال الفترة المنصوص عليها في رسالة لا مانع من القبول المشروط الصادرة من الوزارة، بالإضافة إلى عدم احتساب المواد التأهيلية كساعات للتخرج وعدم إدخالها في حساب المعدل التراكمي.

قبول نهائي

وفي حالة القبول المشروط يجوز لمؤسسة التعليم العالي منح الطالب قبولاً نهائياً في حالة تحقيقه لأحد الشروط الثلاثة التالية خلال أو بنهاية فترة القبول المشروط وهي توفير التصديق أو المعادلة المنصوص عليها من جانب وزارة التربية والتعليم لإتمام دراسة مرحلة الثانوية، أو اجتياز المواد التأهيلية المحددة في رسالة لا مانع من القبول المشروط الصادرة من الوزارة، أو اجتياز ما لا يقل عن 24 ساعة دراسية في التخصص المراد دراسته بنجاح.

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