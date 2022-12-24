ندوة في جامعة الإمارات حول النشاط الإشعاعي البيئي

المصدر: (العين - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم المركز الوطني للمياه والطاقة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ندوة علمية عبر الإنترنت بعنوان «70 عاماً من النشاط الإشعاعي البيئي ودراسات الإيكولوجيا الإشعاعية والتتبع في الدنمارك»، قدمتها الدكتورة جكشين تشياو باحث أول في قسم هندسة البيئة والموارد بجامعة الدنمارك التقنية، بحضور الدكتورة دلال الشامسي مديرة المركز، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الماجستير والدكتوراه.

واستعرضت الشامسي مجالات البحث والمشاريع التي أقامها المركز منذ بدايته في عام 2012، مبينة أن المركز الوطني للمياه والطاقة يوفر فرصاً متميزة للباحثين في مجالات المياه والطاقة للقيام بأبحاثهم وتوثيق التعاون والتنسيق فيما بينهم لتبادل الخبرات بما يؤهل المركز لتحقيق أهدافه التي تتوافق مع استراتيجيات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو عام 2071. وأضافت إن المركز يوفر آلية الإدارة والتنسيق المناسبة لتمكين التعاون البحثي داخل الدولة، والمواءمة المناسبة لأنشطة البحث، وإيجاد حلول متطورة لضمان موارد مياه وطاقة موثوقة وآمنة ونظيفة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز