جامعة الإمارات تكرّم الباحثين المتميزين

المصدر: العين - البيان

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كرّم معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، 78 من أعضاء هيئة التدريس والباحثين المتميزين، بناءً على سجلات منشوراتهم العام الماضي والذين نشروا في أعلى 1 % وأعلى 5 % من المجلات العلمية، وفق قاعدة البيانات العلمية العالمية «اسكوباس»، بحضور د. غالب البريكي، مدير الجامعة بالإنابة، والبروفيسور ماثيو إيفانز، نائب المدير للشؤون الأكاديمية بالإنابة، ود. أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي، وأعضاء هيئة التدريس والباحثين المتميّزين.

وثمّن معالي زكي نسيبة، جهود الباحثين وتميزهم في نشر أبحاثهم في المجلات العلمية الرائدة حول العالم، مؤكداً أن البحث العلمي ونقل نتائج البحوث، وتعليم جيل المستقبل من الباحثين تشكّل ركائز أساسية لخطة الإمارات 2071، وعناصر أساسية للسياسة الوطنية للعلوم والابتكار والتكنولوجيا، بما يسهم في التنمية المستدامة والاقتصاد المعرفي ويُعزّز من مكانة الدولة كمركز عالمي لريادة الأعمال والابتكار.

وأكد معاليه، أن نجاح الباحثين يؤكد صحة استراتيجية جامعة الإمارات 2023 ـ 2026 في تطوير نظامها البحثي القائم على الابتكار في مجالات العلوم الصحية والطبية، وعلوم وتكنولوجيا الفضاء، واستدامة المياه والطاقة والغذاء والزراعة، والتكنولوجيا الرقمية والأمن، وعلم المواد والتصنيع، فضلاً عن القضايا الناشئة في العلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، وقدرة الجامعة على إنتاج خبرات علمية رائدة عالمياً.

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