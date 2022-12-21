فريق من الجامعات الإماراتية يصل نهائيات مسابقة «تقنية المعلومات والاتصالات»

المصدر: مسقط - وام

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انطلقت في العاصمة العمانية مسقط منافسات النهائيات الإقليمية من «مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط 2022»، التي تضم 15 فريقاً من الطلاب الموهوبين الفائزين من 11 دولة شاركت في المسابقة من منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ووصل

فريق من الجامعات الإماراتية إلى التصفيات الإقليمية النهائية للمسابقة.

ويشارك فريق إماراتي يضم 3 طلبة متخصصين بعلوم التقنية من كليات التقنية العليا وجامعة الشارقة بالمسابقة، التي تستهدف تعزيز فكر الابتكار التقني وتنمية المواهب وإعداد الجيل القيادي القادم من الكوادر التقنية الموهوبة للمساهمة في بناء الاقتصاد الرقمي لدولهم ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالاستفادة من التقنيات الحديثة.

ويشارك في النهائيات الإقليمية فريقان من كل من المملكة العربية السعودية وباكستان والعراق وسلطنة عُمان، التي تستضيف المسابقة، ويتألف كل فريق من 3 طلاب، فيما يشارك فريق واحد من كل من الإمارات والأردن ولبنان والبحرين والكويت وقطر وكازاخستان، التي انضمت للمسابقة لأول مرة.

تمثيل

ويمثل الفرق المشاركة في النهائيات الإقليمية 45 طالباً حصدوا الفوز في نهائيات المسابقة في دولهم وترشحوا من بين 19231 طالباً شاركوا في المسابقات المحلية للدول المشاركة من 472 جامعة وكلية من جميع أنحاء المنطقة. وكان المشاركون خضعوا لمسابقة أولية ودورة تدريبية، تلاها اختبار تم إجراؤه مؤخراً في مكاتب هواوي في كافة الدول المشاركة.

وقال تشانغ ييمينغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات: إن وصول 3 طلاب من الجامعات الإماراتية إلى نهائيات الشرق الأوسط الإقليمية لمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات 2022 يؤكد المكانة التعليمية للدولة، ومن المتوقع أن تحقق الصين والإمارات المزيد من الإنجازات المثمرة والتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

دعم

ومن جانبها أعربت فاطمة جمعة الدهماني، نائب رئيس بعثة سفارة الإمارات في مسقط، عن تمنياتها بالتوفيق والنجاح للفريق الإماراتي المشارك بالمسابقة الإقليمية لتكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أن جيل الشباب هو الأداة الرئيسية التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي، علاوة على الدعم الكامل الذي تقدمه حكومة الإمارات للقطاعين العام والخاص من أجل تعزيز التنمية المستدامة في قطاعات تكنولوجيا المستقبل.

ويشرف على المسابقة خبراء عالميون، وبإشراف أكاديميين من الجامعات قبل الانتقال إلى التصفيات النهائية، التي تشمل اختباراً عملياً لمدة 6 ساعات من أجل تحديد الفائزين بالمسابقة بمختلف فئاتها، الذين سيحصلون على جوائز نقدية وتشجيعية وشهادات معتمدة وفرص تدريب وتوظيف في هواوي تقديراً لإنجازاتهم، إضافة لتأهلهم للمشاركة في النهائيات العالمية من المسابقة التي ستقام في مدينة شانغهاي الصينية العام المقبل.

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