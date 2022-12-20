جامعة العين الثانية محلياً و 168 عالمياً في تصنيف «الجامعات الخضراء 2022»

المصدر: أبوظبي - وام

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حصلت جامعة العين على المرتبة الثانية على مستوى الدولة، والمرتبة 11 على مستوى المنطقة العربية والمرتبة 168 على مستوى العالم ضمن 1050 جامعة في «تصنيف الجامعات الخضراء العالمي UI GreenMetric - 2022».

وعبر الدكتور غالب الرفاعي، رئيس الجامعة، عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الجامعة والتي يجري العمل عليها وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة للجامعة، التي أدرجت القضايا البيئية وتطبيقاتها ضمن سلم أولوياتها لتعزيز الجودة والبيئة المستدامة.

وبدوره قال الدكتور نزيه خداج ملاط، نائب رئيس الجامعة لشؤون الاعتمادات وضمان الجودة، إن هذه النتائج جعلت «جامعة العين» تتمتع بمكانة مميزة بين الجامعات، وهو ما يؤكد سعي الجامعة للتقدم والتطور في جميع الجوانب النوعية وحرصها على تأمين مستقبل مستدام، مشيراً إلى أن الإنجاز نتاج جهد جماعي تم بالتعاون بين جميع أقسام الجامعة ووحداتها وبدعم كامل من الإدارة العليا.

وتحرص جامعة العين على المشاركة في تصنيف Greenmetric، وحظيت بمراتب متقدمة طوال السنوات الماضية وذلك انطلاقاً من التزامها بتطبيق أعلى معايير التنمية المستدامة.

ويذكر أن التصنيف يجري وفقاً لمجموعة من المعايير والمؤشرات التي تشمل جمع المعلومات الأساسية عن مساحة الجامعة، وحجم المساحات الخضراء، وربط استهلاك الكهرباء بالبصمة الكربونية، والنقل، واستهلاك المياه، وإدارة النفايات، والبنية التحتية، والطاقة وتغير المناخ، والتعليم والبحث العلمي، وكيفية استجابة الجامعة لقضايا الاستدامة أو التعامل معها من خلال السياسات والإجراءات المتبعة.

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