4 باحثين من جامعة الخليج الطبية ضمن أبرز 2 % من علماء العالم

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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كشفت جامعة الخليج الطبية عن إدراج 4 من أعضاء الكادر الأكاديمي ضمن قائمة أبرز 2 % من العلماء في العالم من قبل جامعة ستانفورد الأمريكية إحدى أبرز مؤسسات البحث العلمي والتعليم الطبي في العالم وذلك عن عام 2022. ويتضمن تقرير ستانفورد أهم العلماء ممن حصلت منشوراتهم وبحوثهم العلمية على أعلى عدد من الاقتباسات في البحوث العلمية المحكمة، كما أن أعضاء هيئة التدريس نشروا أكثر من 65 بحثاً في هذا المجال المهم في أثناء 4 سنوات، إضافة إلى أن هناك 130 من الأعضاء نشروا في 3 سنوات 650 بحثاً علمياً في مجلات محكمة، كما يشارك 2500 طالب وطالبة في البحوث الجامعية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا.

وقال البروفيسور حسام حمدي مدير جامعة الخليج الطبية لـ«البيان»: إن هذا الإنجاز يعكس اهتمام الجامعة بالبحث العلمي وتميزها فيه، كما يؤكد تميز الجامعة وريادتها في بحوث التعليم الطبي وتطوير التعليم، إذ إن أعضاء هيئة التدريس نشروا أكثر من 65 بحثاً في هذا المجال المهم في أثناء 4 سنوات.

برنامج

ولفت إلى أن أعضاء هيئة التدريس الذين وردت أسماؤهم في القائمة، هم البروفيسور سالم شعيب رئيس مركز ثومبي للطب الدقيق وبحوث السرطان والبروفيسور حسام حمدي أستاذ الجراحة والتعليم الطبي والبروفيسور ديفد تيلور أستاذ التعليم الطبي والبروفيسور شيري جيكوب أستاذ في علوم الصيدلانيات، مبيناً أنه في إطار خدمة المجتمع تقدم الجامعة برنامجاً متميزاً لتعليم البحث العلمي لطلاب المدارس وتأهيلهم في مرحلة مبكرة لفهم أطر البحث العلمي وذلك عبر برنامج «أبناء الإمارات علماء المستقبل»، فعلى مدى 4 سنوات خرج البرنامج ما يقرب من 100 طالب وطالبة يدرسون في مجالات علمية في دولة الإمارات وإنجلترا وأمريكا.

تشخيص

وأوضح مدير جامعة الخليج الطبية أن الجامعة تقود البحوث في مجال الطب الدقيق واكتشاف الأدوية وخصوصاً في مجال التشخيص وعلاج السرطان، كما تولي اهتماماً كبيراً بالبحث العلمي الذي يشارك فيه 2500 طالب وطالبة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، كما نشر أعضاء هيئة التدريس الذين يبلغ عددهم 130 في أثناء 3 السنوات الماضية 650 بحثاً علمياً في مجلات محكمة، كما تمتاز بأنها نموذج للمركز الأكاديمي الذي يجمع التعليم والعلاج والبحث العلمي في إطار منظومة متكاملة في جامعة خاصة.

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