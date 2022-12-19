نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 9 يناير المقبل

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أنّ الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول سيكون من 9 إلى 13 يناير المقبل، وفقاً للبرمجة الزمنية للفصل الدراسي الأول. وحدّد دليل سياسة تقييم أداء الطلبة وتطبيق الاختبارات للعام الدراسي 2022-2023، نظام تقييم طلبة الحلقة الثالثة والتي تشمل الصفوف من التاسع إلى الـ12، في مواد المجموعة «A»، والتي تشمل الرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية والعلوم والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والعلوم الصحية، إذ تتوزّع أوزان التقييمات على الفصول الدراسية الثلاثة، بواقع 30 % بالفصل الأول

«10 % للاختبار التكويني، و20% للختامي»، فيما وزن تقييمات الفصلين الثاني والثالث 35 % لكل فصل «10 % للتكويني، و25 % للختامي». وأبان الدليل، أن الوزن الإجمالي للاختبار التكويني لمواد المجموعة «A» بواقع 30 %، فيما 70 ٪ للاختبار الختامي. وأوضح الدليل، أن مواد المجموعة «A» ترصد بنظام الحروف للصفوف من الأول وحتى الحادي عشر، فيما تُرصد درجة الصف الثاني عشر بنظام الحروف والأرقام، ورصد مواد المجموعة «B» بنظام الحروف فقط، ولا تدخل ضمن معدل الطالب لجميع الصفوف الدراسية.

وفي شأن آلية احتساب درجات امتحان الإعادة للصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر، تحتسب درجة النهاية الصغرى للطالب حال اجتياز مادة الإعادة بغض النظر عما حققه في الامتحان، في إطار محاكاة القيم التربوية القائمة على تقديم فرص متساوية للطلبة لإعادة الامتحان مع احتفاظ الطلبة بالكفاءة والتميز. وتحسب درجة الامتحان من 100 وهي مستقلة عن درجات نهاية العام، فيما يُمنح الطالب في امتحان الإعادة، درجات النهائية الصغرى حال كانت الدرجة الحاصل عليها أكبر من درجة النهاية الصغرى للمادة، وإضافة درجة النهاية الصغرى للمادة إلى المجموع الكلي والمعدل العام للطالب في الصف الثاني عشر، فلا يتجاوز مجموع درجات الطالب مجموع النهاية الصغرى للمادة.

مستويات أداء

ولفتت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إلى أنّ الشهادة تصدر وصفية بالحروف فقط لجميع المواد المجموعة «A» و«B»، وتوضح فيها المقاييس الوصفية لمستويات الأداء ويمكن الحصول على الشهادة إلكترونياً عبر ملف الطالب، فيما تكون الشهادة الإلكترونية معتمدة ومربوطة برمز QR CODE، فيما يُفضّل طباعتها على ورق أبيض عالي الجودة واستخدام طابعه ملونة، حال رغب الطالب في طباعة الشهادة الدراسية لصفوف النقل من الأول وحتى الحادي عشر. ووفق الخطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، يباشر الطلبة والكوادر الإدارية والتدريسية الدوام في الثاني من يناير المقبل، عقب إجازة الفصل الدراسي الأول التي بدأت من 12 ديسمبر الجاري للطلبة ومن 19 للكادر الإداري والتدريسي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز