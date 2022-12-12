«الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تستضيف ندوة تعليمية لطلاب كليات التقنية العليا

المصدر: دبي - البيان

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استضافت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مؤخراً ندوة عبر الإنترنت بعنوان «فن الائتمان - اشترِ الآن وادفع لاحقاً» للطلاب والموظفين في كليات التقنية العليا.

وحظيت الندوة التي ركزت على أهمية التقارير الائتمانية وسبل استخدامها لتشجيع السلوك المالي الجيد، بمشاركة قوية من طلاب كليات التقنية العليا والموظفين وأعضاء الهيئة التدريسية.

وأكد مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الالتزام بتثقيف جيل الشباب بشأن الائتمان، حول بناء تقييم ائتماني جيد، وأفضل السبل لفهم التقارير الائتمانية كأداة فعالة لتعزيز استقرارهم المالي.

ولفت إلى أن البرامج والندوات التعليمية؛ وبمساعدة الجامعات الرائدة مثل كليات التقنية العليا، تمكن من الارتقاء بمستوى الوعي حول أهمية التقارير الائتمانية بين جيل جديد من المتعلمين.

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