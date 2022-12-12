70 باحثاً يشاركون في المؤتمر العلمي الدولي الثالث لجامعة أم القيوين

المصدر: أم القيوين - البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث، الذي تنظمه جامعة أم القيوين بعنوان «التكنولوجيا الرقمية من التأصيل إلى الابتكار- مؤسسات التعليم العالي ومستقبل سوق العمل العربي»، وتستمر جلساته على مدى يومين.

يشارك في المؤتمر أكثر من 70 باحثاً وباحثة من مختلف دول العالم يعرضون خلاله عشرات البحوث والأوراق العلمية لتغطي محاور المؤتمر، الذي يشمل الاتصال الجماهيري والإعلام والقانون والعلوم والآداب والاقتصاد وإدارة الأعمال.

تنمية

وقال الدكتور جلال حاتم مدير جامعة أم القيوين: إن المؤتمر ينعقد بين آفاق التنمية والتحديات المعاصرة على أرض جامعة أم القيوين، وتأتي أهمية انعقاده بعد النجاح الباهر الذي حققته الجامعة في تنظيم المؤتمرين الأول والثاني، وكذلك تزامناً مع إطلاق صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام 2031 في القمة العالمية للحكومات في مارس الماضي، لافتاً إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار سعي كليات الجامعة للحصول على الاعتمادات الدولية من مؤسسات دولية مرموقة.

تكنولوجيا

وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى إرساء قواعد متقدمة في بناء واستثمار التكنولوجيا الرقمية لخدمة العلم والإنسانية وتحقيق أقصى درجات المنفعة الممكنة في تعزيز برامج التنمية المستدامة، وتفعيل البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي وربطها بالتكنولوجيا الرقمية الحديثة وفق ضوابط منهجية متقدمة، وتحديد الأسس والقواعد الرصينة القادرة على تمييز التكنولوجيا الرقمية المتعلقة بخدمة البرامج التنموية والتطوير والابتكار وفتح قنوات التبادل المعرفي بين التعليم العالي ومؤسسات سوق العمل العربي لتحديد المؤهلات والمخرجات القادرة على الإبداع والابتكار، فضلاً عن نشر الدراسات العلمية المتخصصة في محاور المؤتمر لتوسيع الفائدة واستلهام الأفكار الجديدة المكملة لمشروع التطوير والابتكار من أجل مواكبة الثورة الرقمية.

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