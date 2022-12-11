جامعة الشارقة تبحث التعاون مع المؤسسات والجامعات البلجيكية

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل الأستاذ الدكتور يوسف الحايك، نائب مدير جامعة الشارقة للشؤون الأكاديمية، أنطوان ديلكورت سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة لجامعة الشارقة بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة والمؤسسات والجامعات البلجيكية.

وناقش الطرفان أوجه التعاون الممكنة بين الجامعة والمؤسسات العلمية والبحثية في بلجيكا في عدد من المجالات المختلفة مثل المجال الطبي وبرنامج التبادل الطلابي في مجال التدريب الطبي والتدريب الدبلوماسي لطلبة العلاقات الدولية، وبرامج الفضاء والفلك، وبرامج العلوم الإنسانية والاجتماعية، ومجال الهندسة والحوسبة والمعلوماتية، والعمل على مشاريع علمية بحثية بتمويل مشترك، وطرح برامج دراسات عليا مشتركة والإشراف المشترك على طلبة الدراسات العليا.

استقبال

وخلال استقبال الوفد رحب الأستاذ الدكتور يوسف الحايك بسفير مملكة بلجيكا والوفد المرافق له، ثم قدم نبذة عن جامعة الشارقة منذ إنشائها عام 1997م والتطور السريع التي حققته خلال مسيرة الـ 25 عاماً، لتضم 14 كلية وتطرح 122 برنامجاً أكاديمياً على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، وتطرق إلى كليات الجامعة المختلفة وما تقدمه من برامج أكاديمية متفردة على مستوى المنطقة لتلبي احتياجات سوق العمل، هذا بالإضافة إلى برامج دراسات عليا مستحدثة ومتعددة التخصصات تواكب احتياجات وقضايا المجتمع، كما تحدث عن التنوع الثقافي الذي تتميز به جامعة الشارقة، وتطرق أيضاً إلى عدد من اتفاقيات التعاون القائمة، والتي أبرمتها الجامعة مع مؤسسات بلجيكية منذ سنوات عدة.

وأعرب أنطوان ديلكورت سفير مملكة بلجيكا عن سعادته بوجوده في جامعة الشارقة، وقدم الشكر على حسن استقباله في زيارته الأولى إلى للجامعة، والذي أكد أنها ستكون بداية لزيارات مقبلة مستقبلاً لتعزيز أواصر التعاون مع الجامعة والمؤسسات العلمية البلجيكية.

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