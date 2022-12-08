جامعة العين تحتل المرتبة 15 عربياً والرابعة في الإمارات وفق تصنيف التايمز 2022

المصدر: وام

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احتلت جامعة العين المرتبة 15 عربياً والرابعة على مستوى الدولة في أحدث تصنيف للجامعات العربية من قبل مؤسسة التايمز للتعليم العالي (2022) .

وأعرب الدكتور غالب الرفاعي رئيس جامعة العين عن فخره بنتائج التصنيف التي لم تكن لتتحقق لولا الجهود المستمرة لأسرة الجامعة.. مؤكداً أن تقدم الجامعة في التصنيف وحصولها على المرتبة 15 عربيا يعكس حرصها على مواكبة مستجدات التعليم والتحولات السريعة التي تشهدها الأنظمة التعليمية في المنطقة العربية والعالم ويبرهن على الأداء المتميز والعمل الجاد والجهود المبذولة للارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي ضمن بيئة متنوعة ومميزة.. مشيراً إلى أنَ التصنيف الذي يعتمد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة يعد إنجازاً كبيراً يؤكد سعي الجامعة لتكون جزءاً من تحقيق مستقبل مستدام.

من جانبه عبر الدكتور نزيه خداج ملاط نائب رئيس الجامعة لشؤون الاعتمادات وضمان الجودة عن سعادته بالمرتبة المتميزة التي حققتها جامعة العين، خاصة بعد تقدمها من المرتبة 27 في "تصنيف التايمز الجامعات العربية 2021" إلى المرتبة 15 في "تصنيف التايمز الجامعات العربية 2022"، مؤكداً أن جامعة العين حريصة على تزويد الأفراد بالمعرفة والمهارات للمساهمة بشكل فعَال في تنمية المجتمع.

جدير بالذكر أن منهجية مؤسسة التايمز للتعليم العالي - المعنية بتصنيف الجامعات منذ ما يقارب من عقدين من الزمن، وتساعد الجامعات على تحقيق التميز- تستند إلى تصنيفات الجامعات العالمية، إلى جانب بعض المقاييس الجديدة التي تم تضمينها لتعكس ميزات ومهام الجامعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يتم تصنيف الجامعات وفق مجموعة من المؤشرات كالتدريس والبحث العلمي والاقتباسات العلمية والنظرة الدولية

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