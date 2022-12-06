إعداد دليل استرشادي للاحتفاء بالأنشطة في المدارس الحكومية

المصدر: البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أنها تعمل على إعداد دليل استرشادي للمدارس الحكومية يوضح كيفية الاحتفاء بالأنشطة الطلابية لترسيخ مفاهيم الهوية الوطنية لدى الطلبة.

وأوضحت أن الدليل سيحدد كيفية الاحتفاء بالمناسبات والأنشطة الطلابية التي تعزز الهوية الوطنية لدى الطلبة، وذلك تعقيباً على تعميم وزارة التربية والتعليم فيما يخص التزام المدارس الخاصة بالمجالات المتعلقة بالهوية الوطنية في البيئة المدرسية.

وأكدت المؤسسة أنها تلتزم بترسيخ مفاهيم الهوية الوطنية وممارستها لدى الطلبة في المدارس الحكومية كافة، وذلك تطبيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وانسجاماً من جوهر الرسالة التربوية للمؤسسة الهادفة إلى تخريج أجيال مؤهلة ومواكبة لعصرها ومتمسكة بإرثها التاريخي والوطني.

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