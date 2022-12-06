كهرباء «الفيزياء» تربك الطلبة

المصدر: متابعة - رحاب حلاوة، عصام الدين عوض

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اشتكى طلبة الصف الثاني عشر، من صعوبة الأسئلة الامتحانية لمادة الفيزياء، للمسارين العام والمتقدم، التي جاءت في 25 سؤالاً، و5 أسئلة مكافآت «بونص»، موضحين أن الأسئلة جاءت غير مباشرة، وتحتاج إلى تفسير من معلم المادة، كما أنها تحتاج إلى وقت أطول من المقرر للامتحان.

وأفاد طلبة المتقدم، بأن أسئلة الاختبار كانت تحتاج إلى تركيز عالٍ، وأنهم واجهوا صعوبة في عدد من الأسئلة الخاصة بالسعة الكهربائية، وسؤال المجال الكهربائي، ومنهم من واجه صعوبة في سؤال تسريع بروتون من السكون، فيما لفت طلبة المسار العام، إلى أن الأسئلة الامتحانية، جاءت تحاكي الطالب المتفوق، وكانت تحتاج إلى وقت أكثر من المقرر.

ونبهت مدارس حكومية وخاصة، طلابها، بعدم إغلاق شاشة الحاسوب لمدة 5 دقائق، بعد تسليم الاختبار، وعليهم الانتظار لضمان نجاح التسليم، وذلك خلال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022 - 2023، مؤكدين في الوقت ذاته، على اتباع الإجراءات الست التي تطلب من الطالب أثناء أداء الاختبارات، التي استؤنفت أمس، وتستمر حتى يوم 9 من ديسمبر الجاري.

ومن جهة أخرى، حدّد دليل سياسة تقييم أداء الطلبة وتطبيق الاختبارات، للعام الدراسي 2022 - 2023، نظام تقييم طلبة الحلقة الثالثة (الصفوف من التاسع إلى الـ 12)، في مواد المجموعة (A)، والتي تشمل الرياضيات، واللغتين العربية والإنجليزية، والعلوم والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية والعلوم الصحية، حيث تتوزّع أوزان التقييمات على الفصول الدراسية الثلاثة، بواقع 30 % بالفصل الأول (10 % للاختبار التكويني، و20 % للختامي)، أما في الفصلين الثاني والثالث، فيكون وزن التقييمات 35 % لكل فصل (10 % للتكويني، و25 % للختامي).

تباين

وتباينت آراء طلبة الشارقة وعجمان وأم القيوين، المسار المتقدم والعام في امتحان الفيزياء، وأكد طلبة أن الورقة الامتحانية حوت أسئلة مهارية، التي تقيس قدرات الطلبة، كما حوت أسئلة صعبة، وتحتاج إلى إعمال العقل. وأوضح أحمد بدوي مدير مدرسة عجمان الخاصة، أن الطلبة أدوا امتحان الفيزياء بصورة جيدة، فيما تباينت آراء بعضهم من حيث السهولة والصعوبة، فأكد بعضهم أن الأسئلة في متناول الطالب المتوسط، كما أنه لا توجد مشاكل فنية أو تقنية.

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