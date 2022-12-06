برعاية «أم الإمارات».. «أبوظبي التقني» يخرج 984 طالبة من كلية فاطمة للعلوم الصحية

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ونيابة عن سموها، شهدت معالي سارة عوض عيسى مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر، رئـيـس الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، احتفال مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بتخريج 984 طالبة حصلن على درجة البكالوريوس وتشكلن الدفعة الخامسة في كلية فاطمة للعلوم الصحية بأفرعها الأربعة في أبوظبي، والعين، وعجمان ومنطقة الظفرة.

وضمت قائمة الخريجات 470 خريجة من بكالوريوس التمريض، و52 من بكالوريوس الإسعاف الطبي والطوارئ، و158 من بكالوريوس الأشعة والتصوير الطبي، و168 من بكالوريوس الصيدلة، و136 من بكالوريوس العلاج الطبيعي، حيث كرمت الوزيرة الخريجات خلال الحفل الذي نظمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في مقر الكلية بمنطقة المفرق في أبوظبي.

وهنأت معالي سارة مسلم الخريجات الجدد، وقالت: «أشعر بالفخر لرؤية هذا العدد الكبير من الخريجات اللاتي يترجمن رؤية سمو «أم الإمارات» وحرصها على تمكين المواطنات الإماراتيات وتفعيل دورهن في مختلف القطاعات». وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: إن هذا الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من كلية فاطمة للعلوم الصحية، يجسد نهج دولة الإمارات والقيادة الرشيدة في تمكين أجيال المستقبل ودعم المؤسسات التعليمية لإعداد الطلبة وفق أرقى المعايير العالمية.

مكانة

وقال الدكتور أحمد عبدالمنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية في «أبوظبي التقني»: إن كلية فاطمة للعلوم الصحية تحظى بمكانة عالمية مرموقة، حيث تعد من المؤسسات التعليمية المعتمدة في بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، كما أنها عضو مؤسس في الشبكة الأوروبية للتعلم عن بعد، وهو الأمر الذي يمنح الكلية عضوية مجموعة الأمم المتحدة في التأثير الأكاديمي، بجانب عدة امتيازات منها ضمان استمرارية معايير الجودة، وتطوير وتعزيز العلاقات والشراكات الدولية، وتحسين التصنيف العالمي للجامعات، واستقطاب وتوظيف الكفاءات الدولية، وتحسين وتطوير المهارات البحثية بالكلية.

وقال الدكتور علي هلال النقبي مدير كلية فاطمة للعلوم الصحية، إن جميع البرامج الأكاديمية الستة التي تقدمها الكلية في درجة البكالوريوس، والدبلوم العالي، والدبلوم في تخصصات التمريض، والإسعاف والطوارئ، والعلاج الطبيعي، والأشعة والتصوير الطبي، والصيدلة، وعلم النفس، معتمدة، كما تقدم الكلية التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية في «أبوظبي التقني» درجة الدبلوم المساعد في الرعاية الصحية للقوى العاملة الوطنية في الدولة، داعياً المواطنين إلى سرعة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للكلية في أي من برامجها.

وقال الدكتور حامد محمد النيادي مدير أول العلاقات الحكومية التنفيذية في كلية فاطمة للعلوم الصحية، إن الجهات الحكومية كافة في الدولة، خصوصاً الجهات الصحية، تحرص على إبرام اتفاقيات تعاون متميزة مع الكلية لتوفير التأهيل اللازم للطالبات في المؤسسات الصحية وتوفير فرصة العمل لهم بعد التخرج.بدورها، أكدت فاطمة الفولاذي مدير الخدمات المساندة في معهد التكنولوجيا التطبيقية، توافر كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة للارتقاء الدائم بمنظومة الدراسة في الكلية.

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