«التربية» تشدد على ترسيخ الهوية الوطنية في المدارس الخاصة

المصدر: البيان

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شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بكل الاشتراطات والمتطلبات الصادرة في المادة (11) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2020 التي تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الهوية الوطنية لدى الطلبة وتعزيز انتمائهم الوطني في المدارس الخاصة.

وأكدت الوزارة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أنها ستقوم، مع الجهات التعليمية المعنية، عبر أجهزتها الرقابية، من التحقق من التزام المدارس بهذه المتطلبات.

وحذرت من أنه سيتم إيقاع الجزاءات على المدارس المخالفة وفق ما نصت عليه المادة (28) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2020 بشأن التعليم الخاص.

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