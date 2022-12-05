«سراج» تصقل مهارات 300 شاب إماراتي وعربي في 6 برامج

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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أفادت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبدالله الغرير للتعليم، أن مبادرة «سراج»، التي أطلقتها مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم، وCNN بالعربية نهاية سبتمبر الماضي، تهدف إلى صقل مهارات 300 شاب إماراتي وعربي على مدى السنوات الثلاث المقبلة باستخدام المبادئ والممارسات الصحفية الأساسية، تمثل الشراكة الأولى بين الطرفين.

وأضافت لـ«البيان» أن الهدف من المبادرة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، هو مساعدة الشباب العربي على اكتساب مهارات المستقبل التي تحددها المنظمات الرائدة لمساعدتهم على التفكير بشكل مختلف حول تحسين قابليتهم للتوظيف والقدرة التنافسية في سوق العمل، والأهم هو دعم تمكين المرأة التي طالما رعته دولة الإمارات، انطلاقاً من إيمانها بدور المرأة المحوري في بناء نهضة الوطن.

من ناحيتها، أفادت كارولين فرج نائب رئيس شبكة CNN للخدمات العربية، ورئيس تحرير موقع CNN بالعربية، بأن «سراج» ستوفر الخبرة للمشاركين من قبل نخبة من القيادات في شبكة CNN وفريقها المتخصص، ومنها فرصة لقاء الصحفي البارز ريتشارد كويست لطرح الأسئلة عليه مباشرةً والاستفادة من خبرته الكبيرة، لافتة إلى أن الفرصة متاحة أمام جميع الأشخاص الذين يعملون أو يبحثون عن فرص مهنية جديدة، أو قاربوا على التخرج وخوض الحياة العملية، حيث تسهم في تمكين المشاركين من سرد قصصهم وإيصالها إلى العالم.

وأضافت أن موقع CNN بالعربية نشر قصص المشاركين على الموقع وعلى ومواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الخاصة به، كما قدمنا للمشاركين بعض النصائح التي تتعلق بسرد القصص بهدف مشاركة تجاربهم أمام الكاميرا.

3 سنوات

وأوضحت أنه تم تحديد إطار زمني للمبادرة مدته 3 سنوات بغرض توفير الوقت الكافي لإنجاز المشروع على نطاق واسع وفي ذات الوقت يتم تقييم الإنجاز باستمرار بهدف تقييم نجاح المشروع عن طريق إجراء استطلاعات الرأي المباشرة مع المشاركين، وعلى سبيل المثال: أفادت المجموعة الأولى بأنها تفضل تخصيص المزيد من الوقت في المناقشات التي تدور على مستوى المجموعات، وعلى إثر ذلك قمنا بالاستجابة من خلال تخصيص وقت أطول للنقاشات للمجموعة الثانية، كما أطلعنا بعض المشاركين على تجربتهم في تنفيذ ما تعلموه والتي أدت إلى تعزيز كفاءة أدائهم في نهاية الدورة.

6 برامج

وأشارت إلى أنه تم تدريب المجموعة الأولى من مبادرة «سراج» على البرامج الستة التالية: الأفكار والعصف الذهني، وبناء الاستراتيجية، والسرد القصصي، والتفكير النقدي والتصميم، ومهارات النقاش، والوصول إلى الجمهور، بالإضافة إلى ذلك، هناك جلسة أسبوعية يديرها أحد الصحافيين في CNN أو أحد مديريها التنفيذيين، تليها مجموعة من التمارين والبرامج التعليمية العملية حول أحد المواضيع، كما يتم وضع أهداف واضحة وملموسة للجميع في كل أسبوع خلال مدة الدورة بهدف استشراف وظائف المستقبل.

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