مبتعث إماراتي يقدم ندوة عن عيد الاتحاد في جامعة ميشيغن الأمريكية

المصدر: دبي - البيان

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قدم الطالب الإماراتي محمد بن عبدالرحمن الهوني ندوة في جامعة ميشيغن بالولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 بحضور عدد من أساتذة وطلاب الجامعة والمبتعثين العرب والأجانب من مختلف التخصصات.وتناول الهوني خلال الندوة مراحل ومحطات في تاريخ الإمارات واعتبر أن التأسيس في عام 1971 بقيادة المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام، نقطة تحول في تاريخ ومسيرة الإمارات نحو التطور والازدهار.

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