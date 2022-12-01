توضيح من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي حول فيديو نشره أحد أولياء الأمور

المصدر: البيان

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نوهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على ما تم تداوله من لقطات نشرها أحد أولياء الأمور يظهر خلالها علم إحدى الدول الأجنبية في احتفالات إحدى المدارس الحكومية بالعيد الوطني للدولة، وكان الهدف من الفقرة هو تكريم وتهنئة دولة الإمارات من جميع الدول وبمختلف اللغات والثقافات.

وخلال الاحتفال، تم عرض مجموعة كبيرة من أعلام الدول المختلفة، حيث قام ولي الأمر باختيار لقطة من الفعالية ونشرها ضمن سياق سلبي. وجاري التحقيق في هذا الموضوع حيث تؤكد المؤسسة عدم جواز تصوير الأطفال ونشر صورهم دون الاستئذان من أولياء الأمور وعدم جواز تداول مثل هذه المقاطع للأطفال دون الاستئذان أيضاً من أولياء الأمور.

وتؤكد مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بأن كافة المدارس الحكومية تقوم باحتفالات اليوم الوطني بحس عالٍ من المسؤولية والوعي الوطني.

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