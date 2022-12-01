حميد النعيمي: التعليم ضمن أهم ركائز الخمسينية الجديدة

المصدر: عجمان - وام

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شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، حفل تخريج الدفعة 19 في جامعة الخليج الطبية، الدفعة الأكبر في تاريخ الجامعة، والتي تضم أكبر عدد من الخريجين الإماراتيين، وذلك في مدينة ثومبي الطبية في عجمان.

جهود

شملت الدفعة تخريج 439 طالباً وطالبة ينتمون لـ43 دولة في مختلف التخصصات الطبية، منهم 60 مواطناً ومواطنة، 154 طالباً في كلية الطب، و68 طالباً في كلية طب الأسنان، و42 طالباً في كلية الصيدلة، و125 طالباً في كلية العلوم الصحية، و38 في كلية التمريض، و12 طالباً في كلية الإدارة والاقتصاد في الرعاية الصحية.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن خالص الشكر والثناء على الجهود الطيبة المباركة المتصلة التي ظلت تبذلها قيادتنا الرشيدة واهتمامها ودعمها ورعايتها للتعليم وتهيئة البيئة المناسبة لمؤسسات التعليم العالي لأداء رسالتها والقيام بدورها على الوجه الأكمل في تحقيق مخرجات تعليمية متميزة تلبي احتياجات التنمية المستدامة وتعزيز قدرات المجتمع.

نهضة

وأكد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، وضعوا التعليم ضمن أهم أولويات الأجندة الوطنية في الخمسينية الجديدة التي جعلت التعليم أهم ركائزها التي أسست عليها مسيرة النهضة التنموية التي أكملت 50 عاماً، ورحلة جديدة نحو عام 2071، لتكون بلادنا منظومة العلم الأولى عالمياً في مسيرة بناء الأجيال القادرة على الريادة والإبداع والابتكار لنصل للعيد المئوي للاتحاد، ونحن أول العالم.

وأشار سموه إلى أن تخريج دفعة جديدة يدعم مسيرة التطور والتنمية بضخ دماء جديدة وأفكار متجددة في حقل مهم يرتبط بحياة الناس وصحتهم، مقدماً التهنئة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور على هذا الإنجاز الذي سيكون مصدر فخر لهم في حياتهم، وحثهم على ضرورة إكمال تعليمهم باعتباره الطريق الأمثل للتميز في حياتهم المهنية، وتسخير ما اكتسبوه من مهارات وعلوم في دراستهم الجامعية نحو خدمة القطاع الصحي.

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