طلبة "هيريوت وات" يعبرون عن محبتهم للإمارات

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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احتفلت جامعة هيريوت وات بدبي بعيد الاتحاد الـ 51 بفعاليات وأنشطة مميزة تضمنت عدة فقرات تراثية وشعبية، قدمتها الجامعة وطلبتها كعربون حب ووفاء لدولة الإمارات، حيث شهدت المناسبة مشاركة مكثفة لطلاب وطالبات الجامعة الذين ترجموا محبتهم من خلال تعريف الطلبة من مختلف الجنسيات بالموروث الإماراتي والعادات والتقاليد الأصيلة، بالإضافة إلى تعريفهم بالسنع الإماراتية مثل تقيدم "الفوالة" وهي الفواكه المختلفة و تقديم قهوة العربية فى "مجلس إماراتى" بحرم الجامعة بالاضافة الى رسم الحنة ومنتجات من نموذج "دكان الطيبين".

وأشرف على تقديم الاحتفال الطالبة الإماراتية فاطمة السويدي التي أوضحت بأن الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية هو تأكيد لمشاعر الانتماء والوفاء لتراب الإمارات، وتعزيز روح الولاء لقادة الوطن الذين يبذلون قصارى جهودهم من أجل الدولة ونهضتها والحفاظ على الاستقرار والأمان، وهو فرصة أيضا لتعزيز الحماس وشحذ الهمم من أجل المساهمة في بناء مستقبل دولتنا العزيزة.

وقالت إن طلبة الجامعة من المواطنين والمقيمين والطلبة الدوليين، تبادلوا في العيد الوطني أجمل العبارات في حب الامارات وعمت مظاهر البهجة ارجاء الحرم الجامعي، مشيرة إلى أن الاحتفالية تأتي في إطار تعريف الطلبة الدوليين من كافة الجنسيات الذين يدرسون بالجامعة الثقافة العربية لاسيما الإماراتية والتراث الإماراتي، حيث اتسمت احتفالية الجامعة هذا العام بإبداع أفكار مستمدة من تراثنا الشعبي والوطني ومعبرة أيضاً عن الحداثة والتطور الذي تعيشه دولة الإمارات وتجسد في الوقت نفسه رقي الأنشطة اللاصفية للطلبة.

وأضافت: "إن اهتمام الجامعة بالاحتفال بالمناسبة هو تجديد الشعور بأهمية الوطن وحبه، والحفاظ على مفهوم الوحدة والسلام والتآخي بين المجتمعات، والتعبير عن حب الوطن بمختلف الطرق لذلك من المهم ان نسلط الضوء على عاداتنا وتقاليدنا".

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