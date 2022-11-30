جامعة خليفة الأولى محلياً والخامسة عربياً

المصدر: أبوظبي- البيان

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حصلت جامعة خليفة على المركز الخامس عربيًا وحافظت على صدارة جامعات الدولة للعام الثاني على التوالي، وذلك حسب أحدث تصنيفات مؤسسة التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية 2022.

وتقدمت الجامعة من المركز السادس في العام الماضي لتحتل المركز الخامس عربيًا في تصنيفات هذا العام، وذلك حسب المعايير الشاملة والإطار العالمي نفسه الذي يتميز بالمصداقية والذي تحظى به تصنيفات مؤسسة التايمز للتعليم العالي، وقد اجرت التايمز مؤخرا تعديلات وأضافت بعض المقاييس الجديدة التي تعكس خصائص الجامعات العربية في تصنيفها هذا العام.

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