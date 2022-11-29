«التربية»:فتح تسجيل طلبة الثانوية بمؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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فتحت وزارة التربية والتعليم باب التسجيل لطلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي الحالي 2022-2023، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2023-2024 في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية، وذلك حتى 31 مارس 2023، وتستهدف خدمة التسجيل في مؤسسات التعليم العالي الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات المسجلين في قيد الصف الثاني عشر/ السنة الثالثة عشرة للسنة الحالية للتسجيل في مؤسسات التعليم العالي المدرجة ضمن نظام التسجيل الوطني الموحد أو في نظام البعثات الخارجية على نفقة وزارة التربية والتعليم المخصصة للطلبة المواطنين فقط.

وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونياً 100 % من خلال موقعها moe.gov.ae، وحددت حزمة من الشروط، منها أن يكون الطالب مازال على مقعد الدراسة (مرحلة الصف الثاني للعام الدراسي الحالي) خلال فترة التسجيل، وتوفير جميع المستندات المطلوبة خلال الفترة المحددة لكل فصل دراسي من العام الجامعي، مشددة على أهمية أداء الطالب اختبارات الإمارات القياسي EmSAT حسب المواد المحددة من مؤسسة التعليم العالي أو البرنامج الدراسي المراد الالتحاق به قبل فترة القبول النهائي، واستيفاء المتطلبات الأكاديمية والشروط المطلوبة للالتحاق بالمؤسسة التعليمية لتلك الجامعات: جامعة الإمارات، وكليات التقنية العليا، وجامعة زايد، وأبوظبي بوليتكنك، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وجامعة خليفة، وجامعة السوربون، بالإضافة إلى الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وجامعة روشستر للتكنولوجيا، والجامعة الأمريكية في دبي، فضلاً عن الجامعة البريطانية في دبي، وأكاديمية أدنوك الفنية.

مستندات

وأكدت الوزارة أهمية توفير كل المستندات العامة من الأوراق الرسمية للطلبة المتقدمين للبعثات الخارجية أو الدراسة في مؤسسات التعليم العالي بالدولة، من جوازات السفر وبطاقات الهوية، وخلاصات القيد، وخلال فترة التسجيل على الطالب توفير شهادات الصف العاشر والحادي عشر (حسب كل منهاج) مصدقة من الجهات المعنية، إلى جانب توفير شهادة امتحان (ILETS) أو (TOEFL) إن وجدت.

ولفتت إلى أنه خلال فترة القبول النهائي على الطالب تقديم شهادة استيفاء مادة اللغة العربية للناطقين باللغة العربية ومادة التربية الإسلامية لكل الطلبة من المسلمين للمدارس الخاصة داخل الدولة للصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، ويطلب تصديق شهادات الطلبة الدارسين في المنهاج غير الوزاري داخل الدولة من الجهة التعليمية، بالإضافة إلى شهادة معادلة الثانوية العامة (الصف الثاني عشر)، وتصديق شهادة الصف الثاني عشر النهائية للطلبة الدارسين خارج الدولة من سفارة دولة الإمارات، ومعادلة شهادة الصف الثاني عشر الصادرة من وزارة التربية والتعليم لدولة الإمارات.

متطلبات

وأوضحت أنه على الطالب استيفاء متطلبات البعثة الخارجية في حال التقديم عليها، للراغبين بالحصول على بعثه خارجية، والتي تشمل وثيقة تعهد / موافقة ولي الأمر، بالإضافة إلى قبول أكاديمي مباشر وغير مشروط بمتطلبات أخرى في تخصص ومؤسسة ودولة محددة للابتعاث من قبل الوزارة، موضحاً فيه تواريخ بداية ونهاية الدراسة والتكلفة الإجمالية للدراسة.

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