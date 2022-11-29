الاختبارات التعويضية للمتغيبين بعذر مقبول من 12 حتى 16 ديسمبر المقبل

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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عممت مدارس حكومية وخاصة على الطلبة وذويهم تعليمات هامة ومحظورات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022 ــــ2023، أبرزها عدم إحضار الساعات الذكية والهواتف المحمولة، وحظر تنزيل تطبيق تلغرام على جهاز الحاسوب الخاص بالطلبة، وفي حال تم فتح التطبيق سيطبق على الطالب لائحة السلوك الطلابي، كما شددت الإدارات المدرسية على حظر تصوير الشاشة أثناء الاختبار.

وأخطرت المدارس الطلبة بالمواعيد التي حددتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لعقد الامتحانات التعويضية الخاصة بالطلبة المتغيبين بعذر مقبول والمقرر عقدها من 12 حتى 16 ديسمبر المقبل، وشملت التعليميات أهمية تأكيد الطالب لتسليم الاختبار، والالتزام بالمكان المخصص والمحدد له وفقاً لتعليمات المدرسة، فضلاً عن إحضار جهاز الحاسوب مشحون 100 %، ويمنع إحضار الآيباد.

وبدورها صرف عدد من المدارس الحكومية والخاصة الطلبة مبكراً عند الساعة 11 صباحاً، الذين ينصرفون في المواصلات الخاصة، وذلك للصفوف من الخامس حتى الثامن عقب تأدية الاختبارات لمنحهم فرصة لحضور فترة المراجعة التي تعقد افتراضية على برنامج تيمز من الساعة 12 حتى 1:30 ظهراً، لمادة الدراسات الاجتماعية ومن ثم انعقادها لباقي المواد كالعلوم واللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات، ومدارس أخرى صرفت طلبة رياض الأطفال عقب الانتهاء من احتفالات العيد الوطني.

وتقدم أمس طلبة الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر للمسارات التعليمية (العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي) لاختبار مادة التربية الإسلامية، واليوم الثلاثاء يؤدي جميع الطلبة امتحان الدراسات الاجتماعية. وكانت قد تضمنت جداول التقويم النهائي للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، خمسة أيام إجازة تتوسط الامتحانات التي انطلقت يوم 25 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى التاسع من ديسمبر المقبل، لطلبة الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم.

ويستأنف الطلبة الصفوف من الثالث حتى الثاني عشر امتحاناتهم في الخامس من ديسمبر ويؤدي طلبة الصف الثاني عشر المسارات العام والمتقدم والنخبة امتحان الفيزياء في اليوم نفسه، أما طلبة المسار التطبيقي فيؤدون امتحان العلوم التطبيقية في اليوم ذاته، وفي اليوم التالي يؤدي جميع الطلبة مادة اللغة العربية، ويؤدون امتحان اللغة الإنجليزية يوم الأربعاء الموافق السابع من ديسمبر، ويؤدي طلبة المسارات العام والمتقدم والنخبة امتحان الرياضيات في اليوم التالي، بينما يختتم طلبة المسار التطبيقي امتحاناتهم بمادة الرياضيات التطبيقية في اليوم نفسه، فيما يختتم طلبة المسارات العام والمتقدم والنخبة امتحاناتهم في اليوم التالي بمادة الكيمياء/‏‏ الأحياء.

وحددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وفقاً للجداول الامتحانية أن طلبة الصف الثاني عشر في المدارس التي تدرس منهاج الوزارة، يخوضون جميع الامتحانات في المدارس الحكومية، فيما عدا مواد التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والعلوم الصحية، حيث تطبق في مدارسهم بإشراف وتنسيق مشترك مع الفروع المدرسية، أما طلبة الصف الثاني عشر الملتحقون بمدارس التسامح فيؤدون جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام، إضافة إلى ذلك فإنه لا يوجد للصفين الأول والثاني امتحانات مركزية، وتطبق إجراءات التقييم التكويني والختامي عليهم في جميع مواد المجموعة (A) من قبل المعلم.

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