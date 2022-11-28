«خطة» توفّر 875 ألف فرصة تعليمية للطلبة أصحاب الهمم

المصدر: دبي - نورا الأمير

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت وزارة تنمية المجتمع عن إتاحة خاصية الكشف المبكر عن التأخر النمائي والإعاقة عبر تطبيق «منصة خطة» مستقبلاً، وتحويلهم إلى الجهات المعنية لاستكمال مسيرتهم التعليمية وفقاً للخطة العلاجية والفردية لكل طفل، مشيرة إلى أنها تعمل على توفير نظام بيئي متكامل يدعم تأهيلهم وتعليمهم بدءاً من مرحلة التدخل المبكر إلى مرحلة تشغيل أصحاب الهمم إضافة إلى إتاحة المنصة لـ7 مراكز غير حكومية، مشيرة إلى أن المنصة نجحت منذ شهر أغسطس العام الماضي حتى يونيو 2022 في تحقيق 15,598 هدفاً منجزاً، وتوفير أكثر من 875 ألف فرصة تعليمية للطلبة.

خطط تربوية

وحددت الوزارة تحديات واجهت المنصة قبل استحداثها وتتضمن عدم دقة البيانات والنتائج للطلبة وصعوبة تحديد مستوى تقدم أدائهم، والوقت والجهد المستهلك لإعداد ومتابعة وتقييم إنجاز الخطط التربوية والفردية، إضافة إلى الصعوبة في مشاركة البيانات والأهداف التدريبية بين أعضاء فريق العمل، وصعوبة التواصل مع أولياء الأمور كافة، والحاجة إلى تفعيل دور الأسرة في متابعة وتنفيذ الخطط التربوية وفي العملية التعليمية العلاجية، والحاجة إلى تخزين ملفات الطلبة الورقية والحاجة إلى آلية لأرشفة الخطط التربية الفردية والعلاجية والتقارير التطويرية إلى جانب الاستهلاك الورقي لطباعة الخطط والتقارير.

حلول

وسعت الوزارة إلى توفير جملة من الحلول وكان أبرزها استحداث نظام إشرافي ذي كفاءة وجودة، وإنشاء ملف إلكتروني متكامل لكل طالب، وسرعة اتخاذ القرارات وتقليل وقت الانتظار بين التقييم وتقديم الخدمة، وسهولة أرشفة ونقل الأهداف والقوائم والبرامج التدريبية، ومتابعة مستوى التقييم عن طريق الأجهزة الذكية، وتفعيل وجود الأسر ومشاركتهم عبر الخطط والتقارير، وتوفير قاعدة بيانات كمية ونوعية وتحليلها.

وأفادت وزارة تنمية المجتمع بأنه جرى منذ تدشين المنصة تنفيذ 42 ورشة تعريفية وتدريبية استهدفت 6 مراكز لأصحاب الهمم وهي مركز دبي لأصحاب الهمم، ومركز عجمان لأصحاب الهمم، ومركز أم القيوين للتوحد، ومركز رأس الخيمة لأصحاب الهمم، ومركز الفجيرة لأصحاب الهمم، ومركز دبا الفجيرة لأصحاب الهمم، لغايات دعم أصحاب الهمم.

وأشارت الوزارة إلى أن الوصول إلى إنجاز هذه المنصة ووضعها موضع التنفيذ تطلب جهداً كبيراً من إدارتي رعاية وتأهيل أصحاب الهمم وتقنية المعلومات بالوزارة بالإضافة إلى فريق التدريب والاستشارات من شركة (ينمو) عبر عقد ورش عمل مشتركة وتدريب المنتسبين على استخدام المنصة وتقييم الأداء ومن ثم تعميم استخدامها على جميع المراكز التابعة للوزارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز