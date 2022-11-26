«سوربون أبوظبي» تحتفي بتخريج الدفعة الـ 13

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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احتفلت جامعة السوربون أبوظبي بتخريج الدفعة الثالثة عشرة من طلبتها مؤخراً بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيس مجلس أمناء جامعة السوربون أبوظبي، والبروفيسورة ناتالي دراش تيمام، نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيسة جامعة السوربون.

وشملت الدفعة الثالثة عشرة تخريج 233 طالباً، بما في ذلك 145 خريجاً من برامج البكالوريوس و73 خريجاً من برامج الماجستير و15 خريجاً من برامج الدبلوم، ووصلت نسبة الخريجين الإماراتيين إلى 54% من إجمالي الطلبة. وشهدت دفعة عام 2022 تخريج 35 طالباً يشكلون أول مجموعة من طلبة برنامج البكالوريوس في إدارة الوثائق وعلوم الأرشيف.

كما شملت قائمة الخريجين أيضاً طلبة من أقسام الدراسات الفرنسية، واللغات الأجنبية التطبيقية، والجغرافيا والتخطيط، والتاريخ، وعلم الآثار وتاريخ الفن، القانون والعلوم الاقتصادية والإدارية، والفلسفة وعلم الاجتماع، والعلوم والهندسة، وقسم الأنشطة الرياضية. وتوجهت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي خلال كلمتها الافتتاحية بالتهنئة لدفعة عام 2022 من خريجي الجامعة، وأعربت عن تقديرها للإنجازات التي حققوها، مشيدةً بمدى التنوع في الدفعة، وما يحمله هذا التنوّع من معانٍ تعكس شعار الجامعة «جسراً بين الحضارات».

وقالت معالي الهاشمي: «قدرتكم على التكيّف والتأقلم مع التغيير هي أهم مكوّنات هويتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث إن دولتنا برؤيتها التقدمية تدعم قيم التعاطف والتعايش والتفاهم والتعاون، والتي نجسدها في قطاعنا التعليمي المتطوّر والشامل للجميع، والذي يفعّل مشاركة الجنسين وتكافؤ الفرص، مدعوماً بقدرات التقنية الحديثة والإبداع والابتكار.

وهي ذات القيم التي يترجمها سوق العمل في الإمارات الذي يوفر فرص عمل جديدة، والذي ينتظر الخريجين الجدد لرفد قطاعات الأعمال الجديدة بالكفاءات القادرة على ترسيخ مكانتنا المرموقة كوجهةٍ مفضّلة لمواهب اليوم، ومنبع لمواهب المستقبل».

فخر

وبدورها، أعربت البروفيسورة ناتالي دراش تيمام، عن فخرها بالدفعة الثالثة عشرة من خريجي الجامعة، مشيدة بجهود هيئة التدريس والإدارة ومختلف الأقسام ومساهماتهم في نجاح الطلبة. وأوضحت البروفيسورة أهمية هذه الجهود بوصفها دليلاً حقيقياً على رسالة الجامعة في تقديم أفضل فرص التعليم الفرنسي من أجل تطوير جيل من القادة والمفكرين العالميين ودعم آفاق الحوار والانسجام بين مختلف الثقافات والحضارات.

وبعد الكلمات الافتتاحية، تسلّم الخريجون شهاداتهم من معالي ريم الهاشمي ورافقها في التكريم كل من البروفيسورة ناتالي دراش تيمام، والبروفيسورة سيلفيا سيرانو، مديرة الجامعة، والبروفيسور فيليب ديديه، عميد قسم القانون والعلوم الاقتصادية والإدارية، والدكتورة لورانس رينو، نائب المدير للشؤون الأكاديمية.

مرتبة الشرف

توجهت الشيخة لطيفة بنت أحمد بن محمد آل نهيان، خريجة بمرتبة الشرف، «بالشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على رعايته لنا واهتمامه بإيجاد هذا الصرح الحضاري، جامعة السوربون، واهتمامه بأبناء الوطن»، مشيرة إلى أن اللغة تلعب دوراً مهماً في تنمية المجتمعات، مؤكدة حرصها على متابعة دراساتها العليا لخدمة وطنها الإمارات.

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