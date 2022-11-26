العلوم الصحية فاتحة خير لامتحانات الثاني عشر

المصدر: متابعة: رحاب حلاوة، محمد محسن، عصام الدين عوض

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أدى طلبة الصف الثاني عشر للمسارين العام والمتقدم للتعليم الحكومي والخاص على مستوى الدولة، امتحان العلوم الصحية أمس، وهي المادة الأولى في جدول اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الجاري 2022 - 2023، على أن يخوضوا اختبار التربية الإسلامية الاثنين المقبل، وكان اختبار العلوم الصحية فاتحة خير على طلبة الثاني عشر، وجاءت الأسئلة تحاكي الطالب المتوسط، ولم تخرج عن سياق هيكل الامتحان والمقرر الدراسي، كما أن أسئلة المكافآت أو «البونص» Bonus جاءت أيضاً في سياق نواتج التعلم وما تدربوا عليه، وهو يحاكي المهارات العليا للطلبة.

فرق

وجابت فرق ميدانية المدارس الحكومية للاطلاع على الأجواء الامتحانية والوقوف على تنفيذ المدارس للوائح والإجراءات التي وضعتها ضمن دليل استعدادات المدارس لامتحانات نهاية الفصل الدراسي، وأكد الدليل على الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل إدارة المدرسة «خلال فترة الامتحانات» .

والتي تتمثل في 10 إجراءات هامة، إذ تتولى الإدارات تشكيل لجنة لإدارة الامتحانات في المدرسة برئاسة مدير المدرسة، وتتحمل اللجنة برئاسة مدير المدرسة كافة المسؤوليات الإدارية والفنية التي تضمن سير أعمال الامتحانات في المدرسة بصورة سليمة ومنظمة، بالإضافة إلى تشكيل لجان الملاحظة والمراقبة على القاعات الامتحانية، إلى جانب تشكيل لجنة محددة لطباعة بطاقة دخول الامتحان برئاسة مدير المدرسة وتتحمل اللجنة المسؤولية الكاملة في حال تسريب أية بطاقة امتحانية.

التزام

وتلتزم إدارات المدارس بالتأكد من تأدية الطلبة للامتحانات من خلال الحضور الواقعي للمدرسة وفق المواعيد والأزمنة المعتمدة، وطباعة بطاقة الدخول للامتحان وتوزيعها من قبل إدارة المدرسة في يوم انعقاد الامتحان «قبل بدء الامتحان».

وشدد دليل استعداد المدارس لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول على عدم تداول بطاقات الدخول للامتحان الخاصة بالطلبة بين أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية أو مع الطلبة وأولياء أمورهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإعداد كشف الحضور للامتحان في كل قاعة ويوقع من قبل الملاحظ، والمراقب، ويعتمد من قبل مدير المدرسة أو من ينوب عنه، فضلاً عن إعداد كشف تسليم الامتحانات يوقع عليه الطالب بعد تسليم الامتحان الكترونياً «مع تحديد زمن التسليم» ومن ثم يوقع من قبل الملاحظ، المراقب، ويعتمد من قبل مدير المدرسة.

دليل

كما أكد الدليل على ضرورة توفير مياه للشرب للطالب في القاعة الامتحانية، وحصر الطلبة المواطنين المتواجدين خارج الدولة لأعذار رسمية «علاج، مرافق، مهمة رسمية»، وحصر الطلبة المتغيبين بعذر مقبول وتوثيق الأعذار الخاصة بهم، على أن يتم تطبيق لائحة السلوك في حال ارتكاب الطالب مخالفة امتحانية ويتم اتخاذ الإجراءات حسب درجة المخالفة المبنية في اللائحة بحيث تخصم من درجة السلوك.

وقال منهل واصف، مدير مدرسة العالم الجديد، إن امتحان العلوم الصحية خلا من الصعوبات، ولم يواجه الطلبة أي مشاكل تقنية، موضحاً أن الاختبار جاءت أجزاؤه من الهيكل التدريبي الخاص بالامتحانات ولم يخرج عنها.

وأوضح أن الطلبة تدربوا بشكل كبير على الهيكل الامتحاني ما جعلهم يتعاملون مع الامتحان بسهولة ويسر، وتوقع أن تكون الامتحانات جميعها مصممة وفق الهيكل الامتحاني.

مهارات

من جانبه، أوضح أكرم زكي منسق مادة العلوم وعضو لجنة المراقبة والامتحانات في مدرسة الإمارات الخاصة بأبوظبي، بأن الامتحان كان جيداً وضمن «الهيكل»، بجانب أن أسئلة البونص، تأتي في سياق مهارات «التذكير الناقد»، ولم تخرج عن الأسئلة المتوقعة.

ولفت إلى أن الزمن المقدر بساعتين كان كافياً للصفين 11 و12، وقد أدى الطلبة امتحاناتهم في مدارسهم على نظام «سويفت» الخاص بامتحانات الوزارة دون مشاكل، ومتضمناً 25 سؤالاً منها 5 أسئلة «بونص»، كما أكد أكرم زكي على الطلبة بضرورة دراسة الكتاب المدرسي جيداً وعدم الاكتفاء بهيكل الامتحان بالإضافة إلى حل أسئلة كتاب المقرر الدراسي وعدم إغفال أسئلة التفكير الناقد.

وللإلمام بأسئلة التفكير الناقد، أكد أكرم زكي ضرورة تمكن الطالب بالمنهج الدراسي وإلا سيواجه صعوبة في الربط بين الفقرات، مشيراً إلى أهمية هذه النوعية من الأسئلة التي تحفز التفكير الناقد، وهي مطلوبة وتميز وتقيس الفروق الفردية بين الطلبة ولا شك إلى أنها ستذهب إلى من يستحق.

مراجعات مهمة

في السياق، أكد طلبة الصف 12، كريم خاطر، مسار متقدم من مدرسة الرؤية، ونتالي الطوال مسار عام، مدرسة الوردية، وعمر خالد «عام» مدرسة الإمارات الخاصة، بأن ورقة الامتحان الالكتروني تضمنت 20 سؤالاً بالإضافة إلى 5 أسئلة Bonus وأنهم أدوا ونظراؤهم الامتحان في مدارسهم دون أي معوقات، والزمن المقدر بساعتين كان كافياً، وأضافوا بأن الأسئلة جاءت مباشرة من المقرر الدراسي وهيكل الامتحان، وكان للمراجعات النهائية دور مهم في الفهم والنقد والربط بين فقرات الامتحان بشكل واضح وسلس.

عبور بسلام

وعبر طلبة المسار المتقدم والعام في الشارقة وعجمان وأم القيوين، الامتحان بسلام، حيث أكد بعض طلبة المسار العام أنها أتت دون صعوبات تذكر في التعاطي معها، حيث أجمع بعض الطلبة على مرونة وسهولة الامتحان، وأن الأسئلة جاءت صريحة ومباشرة تتوافق مع ما درسوه وألفوه من خلال التدريبات التي تلقوها من معلميهم في المدرسة، وبينوا أن بعض الأسئلة تحتاج إلى التروي والتفكير قبل الإجابة عليها، وأعربوا عن سعادتهم بسير الامتحانات دون مشاكل تقنية أو فنية، فيما تباينت آراء طلبة النخبة في مادة امتحان الأحياء، فمنهم من أكد أنها في مستوى الطالب المتوسط، فيما رأى آخرون أن بعض الأسئلة فيها صعوبة وتحتاج تركيزاً عالياً.

مهارات

أكد أحمد بدوي مدير مدرسة عجمان الخاصة أن الورقة الامتحانية في مادة العلوم الصحية أتت بصورة مناسبة تتوافق مع قدرات الطلبة ذوي المستويات المتوسطة، وجاءت كذلك لتقيس قدرات الطلاب من خلال المهارات التي درب المعلمون الطلبة عليها على مدار الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، وأنها واضحة وخالية من التعقيد وفي مستوى الطالب المتوسط، وأنها ركزت على مهارات الفهم والاستيعاب، كما أن من سمات الورقة الامتحانية التركيز على الناحية المهارية وتعليم التفكير والابتعاد عن التلقين، كما أن كافة الأسئلة كانت في متناول الطالب العادي والذي من شأنه أن يجيب عنها بصورة جيدة.

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