امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ اليوم

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2022 - 2023 للمنهاج الوزاري للمسارين «العام والمتقدم» اليوم من الصفوف 1 - 12، في جميع المدارس الحكومية والخاصة بالدولة التي تطبق المنهاج الوزاري.

وبحسب جداول الامتحانات المعتمدة من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي فإن طلبة الثاني عشر للمسارين العام والمتقدم سيؤدون امتحانات مادة العلوم الصحية من الساعة 8.30 إلى 10.30 صباحاً اليوم الجمعة، على أن يؤدوا امتحانات المواد التالية من الأحد إلى الخميس من 12.00 إلى 2.00 ظهراً، والزمن محدد بساعتين لجميع المواد.

وتأتي أهمية اختبارات الفصل الدراسي الأول كونها تضاف إلى مجموع الفصلين الدراسيين الثاني والثالث بنسب محددة، بجانب أهميتها في القبول الجامعي، واختبارات Emsat «اختبار الإمارات القياسي» للمسارين العام والمتقدم، حيث يتوجب الحصول على شهادة للصفوف من العاشر وحتى الثاني عشر للمدارس الخاصة لنيل شهادة المعادلة التي تخضع لاختبارات Emsat.

تجنب التوتر

في السياق شدد مرشدون واختصاصيون اجتماعيون في مدارس خاصة على أهمية الهدوء والتركيز، والبعد عن التوتر قبل خوض الامتحانات، كما أوصوا بأهمية حصول الطالب على قسط مناسب من النوم، وعدم الإفراط في السهر بهدف المراجعة، لأن ذلك سيضعف من التركيز بجانب عدم الإفراط في تناول المشروبات المحفزة للتنبيه.

وذلك بغرض حصول العقل والجسم على الراحة الكافية، كما توقعوا أن أسئلة الامتحانات ستأتي من خلال المقررات الدراسية والمراجعات، بجانب أسئلة تقيس مهارات الطالب الفردية، ولا حاجة للاتجاه إلى الاستعانة بالملخصات الخارجية.

المنهاج الوزاري

وحددت الجداول الصادرة من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن طلبة الصف 12 سيؤدون جميع الامتحانات في المدارس الحكومية، فيما عدا مواد التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والعلوم الصحية، حيث تطبق في مدارسهم بإشراف وتنسيق مشترك مع الفروع المدرسية، أما طلبة الصف 12 الملتحقون بمدارس التسامح فيؤدون جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام، إضافة إلى ذلك فإنه لا يوجد للصفين الأول والثاني امتحانات مركزية، وتطبق إجراءات التقييم التكويني والختامي عليهم في جميع مواد المجموعة «A» من قبل المعلم.

إجازة الشتاء

أشار مسؤولون في مدارس خاصة إلى أن طلبة المنهاجين الأمريكي والبريطاني سينتهون من أداء الامتحانات في 7 ديسمبر، بعدها تبدأ إجازة الشتاء ومدتها 4 أسابيع، ولفتوا إلى أن إجازة منتصف العام تختلف من مدرسة لأخرى بحسب سياساتها، وهي تطبق في الغالب من أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز