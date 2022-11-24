«مدارس حماية» تشارك في الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر

المصدر: دبي - البيان

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شاركت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمدارس حماية للبنين في حملة الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر في البيئة المدرسية عبر تنظيم محاضرة توعوية لطلابها بعنوان «التنمر المدرسي أنواعه وأسبابه وطرق علاجه».

وأكد المقدم عبد الله السويدي مدير مدارس حماية للتربية والتعليم، أن المشاركة في الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر في البيئة المدرسية يهدف إلى نشر التوعية بالأضرار الواقعة على الطلاب من التنمر وما ينتج عنه من تغيرات سلوكية للأبناء وتصرفات عدوانية، داعياً أولياء الأمور إلى طلب المساعدة من المختصين في الجهات المعنية لعلاج المشاكل الناجمة عن التنمر.

تغيرات

وحث المقدم السويدي أولياء الأمور إلى ضرورة التواصل مع المدرسة والاطلاع المستمر على التغيرات التي قد تطرأ على تصرفات أبنائهم من حين لآخر ومناقشة المختصين الاجتماعيين بشأن سبل التعامل مع حالات التنمر والعدوانية.

بدوره، أكد الاستاذ جمال الشيبة مدير مدارس حماية للبنين أن البرامج التوعوية بشأن الوقاية من التنمر مُستمرة في مدارس حماية من محاضرات وورش عمل واللقاءات المباشرة بهدف حماية الطلاب، ورفع مستوى الوعي لديهم، وتزويدهم بالمعارف والمفاهيم الصحيحة لبناء جيل مُتعلم ومتسلح بالفكر.

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