9 باحثين من «جامعة محمد بن راشد للطب» على قائمة «ستانفورد» لأبرز 2 % من علماء العالم

المصدر: دبي - البيان

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كشفت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عن إدراج 9 من أعضاء كادرها الأكاديمي ضمن قائمة أبرز 2 % من العلماء في العالم من قبل جامعة ستانفورد الأمريكية، إحدى أهم مؤسسات البحث والتعليم العالي في العالم.

وهنّأ الدكتور عامر أحمد شريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، الباحثين الذين شملهم التقرير على بلوغ هذا المستوى من التميز على الصعيد العالمي. مواكبة المستجدات

من جانبه، قال الأستاذ الدكتور ستيفان دو بليسيس، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالإنابة وعميد الأبحاث والدراسات العليا في الجامعة: «يسرنا أن يتم اختيار عدد من أعضاء الكادر الأكاديمي للجامعة ضمن هذه القائمة المرموقة لأبرز العلماء في العالم».

منشورات

ويتضمن تقرير ستانفورد لأبرز 2 % من العلماء في العالم قائمتين لأهم العلماء ممن حصلت منشوراتهم العلمية على أعلى عدد من الاقتباسات في الأبحاث العلمية المحكمة.

وتركّز القائمة الأولى على تقييم مساهمات كل باحث في مجاله العلمي خلال العام 2021، وشملت سبعة أعضاء من الكادر الأكاديمي في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وهم: الأستاذ الدكتور ستيفان دو بليسيس، في مجال الإخصاب والتوليد، والأستاذ الدكتور صامويل هو، في مجال أمراض الجهاز الهضمي والكبد.

والأستاذ الدكتور كيوان محرم زاده والدكتور مؤمن عطية، في مجال طب الأسنان؛ والدكتور أحمد أبو طيون، في علم الجينات والوراثة؛ والأستاذ الدكتور لاكشمانان جياسيلان، في مجال الطب الباطني والعام؛ والأستاذ الدكتور ناندو جوسوامي في مجال جهاز القلب والأوعية الدموية وأمراض الدم.

مساهمات

أما القائمة الثانية فتركز على مساهمات العلماء في مجالهم العلمي على مدار حياتهم، وشملت أربعة أعضاء من الكادر الأكاديمي في الجامعة؛ وهم الأستاذ الدكتور سامويل هو والأستاذ الدكتور توماس أدريان، في مجال أمراض الجهاز الهضمي والكبد؛ والدكتور مؤمن عطية في طب الأسنان؛ والأستاذ الدكتور رياض بيومي في الطب الباطني والعام.

كما ذُكر ضمن القائمتين الأستاذ الدكتور الراحل ديميتريوس تسيافاس الذي شغل سابقاً منصب أستاذ علاج جذور الأسنان في كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان منذ 2016 وحتى 2019، حيث تم تصنيفه في المجال الفرعي لطب الأسنان.

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