مدارس تستعد لامتحانات الفصل الأول بفرق فنية ورقابية

المصدر: استطلاع – عصام الدين عوض

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أكد مديرو مدارس حكومية وخاصة في الشارقة وعجمان وأم القيوين، تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، استعداداتها لامتحان الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2022 – 2023 للصفوف من الثالث وحتى الثاني عشر، وتبدأ الجمعة المقبلة بالنسبة للثاني عشر، إذ شكلت فرقاً فنية وتقنية لمتابعة سير الامتحانات لمختلف المراحل الدراسية، إضافة إلى تخصيص خطوط ساخنة لتلقي ملاحظات وشكاوى الطلبة وأولياء الأمور، كما أكدوا تأمينهم على شبكة الإنترنت لتستوعب كافة الطلبة حتى يؤدوا امتحاناتهم الإلكترونية دون خلل فني، إضافة إلى إجراء مراجعات للطلبة حول هيكل الاختبار الوزاري، كما تم تعميم الجداول الزمنية للامتحانات، ودليل الاستعداد للاختبار.

وأكدت الدكتورة وفاء عيوش مديرة مدرسة النور الدولية الخاصة بالشارقة، جاهزية المدرسة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2022- 2023، ومن ضمن الاستعداد للاختبارات تم إجراء مراجعات للطلبة حول هيكل الاختبار الوزاري، كما تم تعميم الجداول الزمنية للامتحانات، ودليل الاستعداد للاختبار، وأرقام الخط الساخن للتواصل مع المدرسة خلال فترة الامتحانات لجميع الطلبة وأولياء الأمور، كما حرصنا على التأكد من جاهزية شبكة الإنترنت لتستوعب نحو 2500 طالب، فتم تشكيل فرق الدعم الفني وفرق العمل خلال فترة الامتحانات، إضافة إلى توزيع المهام لضمان سير الاختبارات بالمستوى المطلوب، كما تم تجهيز القاعات الامتحانية وتشكيل لجان المراقبة الداخلية والخارجية ولجان تنظيم الامتحانات، كما تم تعريف طلاب الثاني عشر بمقار امتحاناتهم حسب المواد، إضافة إلى تقديم التوجيه والنصح لهم كنوع من الدعم والتشجيع لتخفيف التوتر ولتحقيق الأداء الأمثل.

تدريب

بدوره، أكد جاسم فايز مدير مدرسة حاتم الطائي الحكومية في أم القيوين، جاهزية المدرسة لامتحانات الفصل الدراسي الأول، فتم إعداد الهيئة الإدارية والتدريسية وتدريبهم تدريبات عالية من أجل إدارة الامتحانات بصورة جيدة دون خلل فني، مبيناً أنه تم تشكيل لجان فنية للتيسير على الطلبة في حال وجود خلل فني، إضافة إلى ترتيب القاعات الدراسية؛ كما تم اعتماد درجات التقويم للطلبة، إضافة إلى التأكد من فاعلية كافة الأجهزة وربطها بالإنترنت.

من جهتها، أكدت سوزان الهندي مدير مدرسة الفلاح بالشارقة أن إدارة المدرسة أكملت كافة استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول من خلال تشكيل اللجان الفنية، وتجهيز القاعات الدراسية، إضافة إلى تشكيل لجنة خاصة لطلبة الثاني عشر للإشراف على سير الامتحانات، والتي سوف يؤدونها في مدرسة الرفاع الحكومية بالنسبة للطالبات وفي مدرسة سلطان بن صقر للبنين، مبينة أن طلبة الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر سوف يؤدون امتحاني التربية الإسلامية والاجتماعيات الاثنين والثلاثاء المقبل على التوالي، كما أن عدد الطلبة الدارسين يبلغ 3 آلاف و625 طالبة، إضافة إلى 181 معلماً ومعلمة و52 إدارياً وإدارية.

تقويم

وفي السياق ذاته، أكد أحمد بدوي مدير مدرسة عجمان الخاصة، جاهزية إدارة المدرسة لامتحانات الفصل الدراسي الأول لكافة الفصول الدراسية من الثالث وحتى الثاني عشر، أما في ما يتعلق بالمراحل الدنيا الصفين الأول والثاني سوف تكون هناك اختبارات تقويمية (تكويني) وليس امتحانات، كما أنه تم تشكيل لجان متابعة للطلبة وأخرى تقنية لمتابعة دخول الطلبة والطالبات للامتحانات لحلحلة المشاكل الفنية التي قد تواجه الطلبة حتى يؤدي الطلبة الامتحانات الإلكترونية في بيئة جيدة، لافتاً إلى مخاطبة مديري المدارس الحكومية التي سوف يؤدي فيها طلبة الثاني عشر الامتحانات، فتم تجهيز القاعات بعدد الطلبة وتخصيص أرقام الجلوس وعمل لافتات لتوضيح قاعات الامتحانات، كما أن الفريق الفني على أهبة الاستعداد لتلقي استفسارات الطلبة، مبيناً أن عدد الطلبة يبلغ ألفاً و800 طالب وطالبة.

خط

وأكدت شهرزاد عزت مديرة مدرسة الاستقلال بالشارقة أن إدارة المدرسة أكملت استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف من الصف الثالث وحتى الثاني عشر، كما أن طلبة الحادي عشر والثاني عشر سوف يؤدون امتحان العلوم الصحية الجمعة المقبل، كما يؤدي الطلبة من الصف الثالث وحتى الثاني عشر الامتحانات الوزارية الإلكترونية داخل الصفوف، لافتة إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية للإشراف على سير الامتحانات، إضافة إلى وضع خط ساخن للتواصل مع أولياء الأمور والطلبة في حال وجود أي استفسارات في ما يتعلق بالامتحانات، كما أن عدد الطلبة الذين يدرسون بالمدرسة يبلغ ألفاً و310 من الطلبة.

من جهتها، أكدت الدكتورة البكري مديرة المدرسة الأهلية الخيرية بالشارقة أن إدارة المدرسة أكملت كافة استعداداتها لامتحانات الفصل الأول من خلال تشكيل اللجان الفنية والرقابية حتى يتمكن الطلبة من أداء امتحاناتهم في بيئة جيدة، كما تم تخصيص مركز داخل المدرسة للإشراف على كافة الامتحانات تسليم وتسلم للطالبات والبالغ عددهن 834 طالبة موزعين على الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر.

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