رجاء القرق رئيساً لجامعة هيريوت وات دبي

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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كشفت جامعة هيريوت وات دبي عن اختيار الدكتورة رجاء عيسى القرق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة عيسى صالح القرق رئيساً للجامعة في دبي.

وبذلك ستصبح الرئيس الفخري للجامعة في دبي وممثلة وسفيرة للجامعة في شتى المجالات، بما في ذلك احتفاليات منح الدرجات العلمية.

وقالت الدكتورة رجاء عيسى القرق: يسعدني أن يرتبط اسمي بمؤسسة تعليمية ذائعة الصيت وغنية بتاريخها الذي يبلغ 200 عام، وبصفتي داعمة لتمكين المرأة أتطلع إلى أن أكون جزءاً من فريق القيادة النسائي بالكامل في دبي، كما آمل أن تؤدي مشاركتي إلى إثراء مساهمة جامعة هيريوت وات في قطاع التعليم في الدولة وتعزيز تنمية المهارات في مختلف المجالات.

من جانبها، قالت بروفيسور هيذر ماكجريجور، عميد ونائب رئيس جامعة هيريوت وات دبي: إن الدكتورة رجاء عيسى القرق تمتلك العديد من سنوات الخبرة في مجال الأعمال والمعرفة المحلية، والتي ستلهم فريق عملنا في دبي.

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